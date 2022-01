Neumünster

Ein klimagerechtes Neumünster mit ansprechenden Grünflächen – so lautet die Zielsetzung der Stadt. Konkrete Maßnahmen dafür werden in einem digitalen Workshop am Donnerstag, 20. Januar, vorgeschlagen.

Menschen in Neumünster machen Vorschläge zur Grünflächenentwicklung und Klimaanpassung

Zuvor hatten sich Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Sommer mit den Themen Grünflächenentwicklung und Klimaanpassung auseinandergesetzt und Wünsche formuliert. Nach Angaben der Stadt zeigten sich zwei Drittel der Befragten zufrieden mit der Anzahl der Grünflächen. Jedoch fehle es in den Parks an Sitzmöglichkeiten. Besonders beliebt seien die Anlagen um den Einfelder See und der Stadtwald.

Die Erkenntnisse aus der Online-Befragung wurden nun von Planerinnen und Planern genutzt, um Maßnahmenvorschläge zu erarbeiten. Diese möchte die Stadt allen interessierten Menschen aus Neumünster am 20. Januar von 17 bis 19.30 Uhr in einem digitalen Workshop präsentieren. Auch die gesamten Ergebnisse der ersten Umfrage werden gezeigt. Anschließend sollen die Vorschläge gemeinsam je nach Stadtgebiet in Kleingruppen diskutiert werden.

Eine Anmeldung für die Infoveranstaltung ist nicht erforderlich. Der Zugang lautet: https://us02web.zoom.us/j/87605221012. Bei technischen Problemen wird am Veranstaltungstag ab 16.30 Uhr telefonisch unter 0176/22347687 weitergeholfen.