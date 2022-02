Negenharrie

Der Bedarf an Kitaplätzen steigt weiter – auch in Negenharrie. Das Amt Bordesholm ermittelte im Dorf 30 Kinder unter sechs Jahren, die zum Start des neuen Kindergartenjahres im August untergebracht werden müssen. Mit dem geplanten Neubaugebiet in der Dorfmitte dürften zehn weitere Plätze nötig werden. Das Problem: Die Aufnahmekapazitäten der Kitas in der Region sind am Limit. Die Einrichtungen in Brügge und Wattenbek, die bisher die meisten Negenharrier Kinder aufgenommen hatten, sind zunehmend mit „eigenen“ Kindern ausgelastet – und könnten zukünftig gezwungen sein, Eltern aus dem Nachbardorf eine Absage zu erteilen.

Gemeinde hat Erfahrung mit Kinderbetreuung

In dieser Situation erscheint das Angebot eines Investors aus Negenharrie wie ein Geschenk des Himmels. Der Grundstückseigentümer, der ungenannt bleiben will, bietet im Neubaugebiet eine Fläche für eine Kita an und würde den Kindergarten auch bauen. In der Gemeindevertretung kommt das Angebot gut an – auch vor dem Hintergrund der Dorfgeschichte. Denn in den 80er Jahren gab es für mehrere Jahre eine Kindergruppe mit Betreuung im Feuerwehrgerätehaus. Eine Kleiderhakenleiste in Hüfthöhe erinnert an dieses Intermezzo. „Es gibt einige jüngere Männer im Dorf, die auch heute noch genau wissen, welches Tierbild zu ihrem Kleiderhaken gehörte“, erzählt Bürgermeister Hans-Jürgen Leptien.

Eine Kleiderhakenleiste mit lustigen Tierfiguren erinnert an die einstige Kindergruppe im Feuerwehrhaus. Quelle: Sven Tietgen

Die Ortspolitiker schoben auf ihrer jüngsten Sitzung ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren an. Ab sofort können alle Träger von Kindertagesstätten an dem beim Amt Bordesholm angesiedelten Verfahren teilnehmen. Der Investor aus dem Dorf würde in Absprache mit einem zukünftigen Träger die Kita bauen und vermieten. Die Einrichtung soll eine Regelgruppe mit 20 Drei- bis Sechsjährigen sowie eine Krippengruppe mit zehn Kleinkindern aufnehmen.

Viel Platz gäbe es auch für das Außengelände

Das Grundstück bietet auch viel Platz als Außengelände. Beschlossen wurde zudem ein Antrag auf Aufnahme in den Kita-Bedarfsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde. „In der Gemeindevertretung ist uns schon klar, dass eine Kita im Dorf zu Mehrkosten in der Gemeinde führt. Aber wir brauchen die Betreuungsplätze“, erklärt der Bürgermeister mit Blick auf das Neubaugebiet.

Gemeinde Negenharrie hofft auf einen Träger

Auf dem Areal zwischen Dorfstraße, Schulstraße und Mühlenstraße sind 16 Wohneinheiten geplant. Dazu zählen auch Mehrfamilienhäuser, darunter geplante Umbauten der vier dort aufgegebenen Bauernhöfe. Im April wird die Baugebietsplanung im Dorf vorgestellt, bis dahin hofft die Gemeinde auf Rückmeldungen von Kita-Trägern. Die Grundstücke sind weitgehend vergeben, vielfach gehören gebürtige Negenharrier zu den Häuslebauern. „Auf der Liste sind viele Interessierte, die hier aufgewachsen sind, dann wegzogen und jetzt wieder in ihrem Heimatdorf leben wollen.“

Der Entwurf für den ersten Bebauungsplan von Negenharrie wurde bereits auf den Weg gebracht, viele Details wurden mit dem Land, dem Kreis und anderen Trägern öffentlicher Belange geklärt. Das Bauleitverfahren könnte noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Dann kann auch gebaut werden – und spätestens zum 1. August 2023 hofft das Dorf in der Geschichte der Kinderbetreuung auf das nächste Kapitel.