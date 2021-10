Der Jahrmarkt in Neumünster steht in den Startlöchern. Ob Autoscooter, Rallye Truck oder Moglis Traumfahrt: Ab Freitag, 15. Oktober 2021, wollen die Schausteller auf dem Herbstmarkt vier Tage lang Attraktionen für die ganze Familie bieten. Von Corona-Regeln bis Fahrgeschäfte – was die Besucherinnen und Besucher vorab wissen sollten.