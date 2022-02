Neumünster

Die Hauptversammlung des Jazz-Clubs Neumünster ist auch immer ein Anlass, gute Jazzmusik in Neumünster zu erleben. Am Freitag, 25. Februar, lädt der Club um 18.30 Uhr zur Versammlung in die Holstenhallen Neumünster ein. Zum anschließenden Konzert (gegen 20 Uhr) können dann alle musikinteressierten Menschen aus Neumünster und Umgebung kommen.

Die Swinging-Feetwarmers-Jazzband ist in Neumünster schon eine feste Größe. Allerdings hat sie sich nach ihren letzten Auftritten deutlich verändert. Mit Eckhard Gröhn gibt es einen neuen musikalischen Leiter, mit Nils Conrad am Schlagzeug einen äußert gefragten Mann, mit Matthias Grabisch einen neuen Fachmann an Posaune und Sousafon.

Alexandra Rotmann hat den Auftrag, das Neumünsteraner Publikum zu verzaubern

Neu ist aber vor allem auch, dass die Feetwarmers jetzt mit einer Frau am Mikrofon neue Akzente setzen: Alexandra Rotmann hat den Auftrag, das Neumünsteraner Publikum mit ihrer Stimme zu verzaubern. Die Bandmitglieder und Freunde des Jazz-Clubs sind sich einig: „Das ist eine gewaltige Stimme mit großer Zukunft.“

Eintrittskarten gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf bei Trio am Kuhberg 20 oder an der Abendkasse. Es gilt die 2G-Regel.