Jennifer Hans aus Neumünster singt bei The Voice of Germany

Am Sonntag, 10. Oktober, tritt bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ auch eine Sängerin aus Neumünster an. Jennifer Hans (31) möchte die große Bühne nutzen, um der Welt zu zeigen: „Hier bin ich.“ Vor ihrem Auftritt erzählt sie, wie alles begann.

Jennifer Hans hat bereits Erfahrung mit Casting-Shows

Das erste Mal vor Publikum sang Jennifer Hans als kleines Mädchen in der zweiten Klasse. Ihr Song damals: „Die kleine Raupe Nimmersatt“. Mit 13 Jahren nahm sie an der Jugendmusikwoche in Neumünster teil und stand erstmals mit einer Band auf der Bühne. Mit 17 gründete sie ihre eigene Musikgruppe Beatshock, mit der sie noch immer Punk, Funk und Jazz spielt. Show-Erfahrungen hat sie bereits gesammelt: 2011 trat sie bei der Sendung X Factor und später auch bei The Winner Is auf.

Seitdem hat sich für die 31-Jährige viel verändert. Sie sei reifer und selbstbewusster geworden. 2016 kam ihr Sohn auf die Welt, der ihr ins Bewusstsein rief, „dankbarer zu sein und die Chancen des Lebens zu nutzen“.

Eine „Rampensau“ auf und neben der Bühne

Wenn sie nicht bei „The Voice of Germany“ singt, tritt Jennifer Hans vor allem auf privaten Feiern wie Hochzeiten auf. Unter der Woche leitet sie stellvertretend eine Brauerei, am Wochenende findet man die Make-up Artistin in ihrem Laden. Dabei bezeichnet sie sich selbst als „Rampensau“ – auf und neben der Bühne.

Ihre Erwartungen an die Show? „Das Wichtigste ist das Drumherum“, sagt die 31-Jährige. „Dass diese tolle Band mich bei meinem Auftritt begleitet, ist etwas ganz Besonderes.“ Und: „Ich darf viele spannende Menschen treffen, die es kennen, auf der Bühne zu stehen.“ Das bringe sie voran.

Ob es für Jennifer Hans bei „The Voice of Germany“ eine Runde weiter geht, ist am Sonntag, 10. Oktober, um 20.15 Uhr beim Sender Sat.1 zu sehen.