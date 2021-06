Neumünster

Der Neumünsteraner Ratsherr Jürgen Joost tritt als Direktkandidat der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) im Wahlkreis 6 Plön-Neumünster zur Bundestagswahl an. Die Nominierung erfolgte einstimmig auf einer Online-Versammlung mit anschließender Briefwahl.

Seit der Kommunalwahl 2018 vertritt Joost, der auch Bundesvorsitzender der LKR und Spitzenkandidat der Landesliste Schleswig-Holstein ist, seine Partei in der Ratsversammlung Neumünster. Er war früher CDU-Mitglied in Neumünster und wechselte zur Alternative für Deutschland (AfD).

Als die ihm die AfD zu weit nach rechts abdriftete, verließ er die Partei 2015 mit dem Gründer Bernd Lucke und gründete die Alfa-Partei. Daraus wurde wegen eines Namensstreits wenig später die LKR.

Seine Motivation beschreibt Jürgen Joost so: „Deutschland wird schlecht regiert. Der Bundestag und die Mehrzahl seiner Mitglieder erfüllen ihre Kontrollfunktion gegenüber der Regierung nur ungenügend. Die in Bund und Ländern regierenden Parteien verkünden große, wolkige Ziele und scheitern regelmäßig an der Umsetzung und an der Wirklichkeit. Tatsächlich verlieren Deutschland und die EU immer weiter an Dynamik und werden von anderen wichtigen Wirtschaftsregionen abgehängt.“