Mit vielen Angeboten zum Spielen, Toben und Kreativsein geht an diesem Sonnabend der Weltspieltag in Neumünster an den Start. Ab 11 Uhr werden am Teichufer in der Innenstadt Stationen vom Jugendverband und Dock 24 öffnen. Zur Nachverfolgung im Corona-Fall soll es Teilnehmernummern geben.