​Karfreitagskonzert in der Finsternis in Neumünster

Neumünster

An Karfreitag, 15. April, findet in der Neumünsteraner Vicelinkirche ab 20 Uhr ein Konzert mit einem ganz besonderen Charakter statt. Es gibt Musik zu den Kartagen in diesem besonderen Jahr nicht nur zu hören, sondern zu erleben.

Die in der Vicelinkirche schon bekannte Sopranistin Nicole Ferrein aus Köln, der Barockcellist Thomas Stöbel und Vicelin-Kantor Karsten Lüdtke an Orgel und Orgelcontinuo werden die Leçons de ténèbres (Klagelieder des Jeremia) in der Vertonung des französischen Barockkomponisten Michel Richard de la Lande in einem Konzert aufführen, in dem ein besonderer liturgischer Brauch aufgenommen wird, der in Frankreich im 18. Jahrhundert üblich war.

Nach jedem Stück wird in der Vicelinkirche Neumünster eine Kerze gelöscht

In der fast dunklen Kirche werden zunächst nur wenige Kerzen brennen, und nach jedem musikalischen Abschnitt wird eine Kerze gelöscht, so dass das Konzert in absoluter Finsternis enden wird. Das entspricht einem Weg vom Licht zur Dunkelheit, der in der Osternacht dann umgekehrt wird.

Die Klagelieder des Jeremia beklagen die Eroberung und Zerstörung Jerusalems durch babylonische Truppen. „Die über 2500 Jahre alten Schilderungen gleichen bis ins Detail hinein dem aktuellen Leiden in der Ukraine und bieten Identifikation mit der ukrainischen Bevölkerung“, meint Kantor Lüdtke.

Über die Feiertage werden auch die Gottesdienste in der Vicelinkirche musikalisch gestaltet. An Karfreitag singt um 10 Uhr der Bach-Chor Neumünster Choräle aus Bachs Matthäus-Passion. Außerdem spielt Karsten Lüdtke norddeutsche Orgelmusik.

In der Osternacht vom 16. auf den 17. April gestalten ab 23.30 Uhr der Bach-Chor und Lüdtke die Osterliturgie. Im Gottesdienst am Ostersonntag singt Marén Dreier ab 10 Uhr solistische Musik von Marc Antoine Charpentier und Bach-Schemelli. Zudem erklingt Johann Sebastian Bachs Praludium und Fuge G-Dur, BWV 541.

Am Ostermontag singen die Vicelinvocals ab 10 Uhr einige „Easter Carols“. Zudem spielt Karsten Lüdtke Auszüge aus Mendelssohn-Bartholdys Sonate Nr. 4, B-Dur.

Der Eintritt für das Konzert am Karfreitag ab 20 Uhr in der Vicelinkirche Neumünster kostet zehn Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten fünf Euro. Für ukrainische Staatsbürger ist der Eintritt kostenlos. Es gilt Maskenpflicht.