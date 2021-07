Neumünster

Die Audi-Limousine, mit der Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag vor dem Museum Tuch+Technik vorfuhr, trug ein NMS-Kennzeichen. „Das ist aber reiner Zufall. Unsere Dienstwagen haben mehrere Kennzeichen“, sagte sie lachend. Die Ministerin hat neuerdings eine Wohnung in Neumünster und hier politische Ambitionen, aber das stand auf dem Besuch im Rahmen ihrer Sommertour nicht im Fokus.

Karin Prien möchte in Neumünster für die CDU kandidieren

„Ja, ich habe immer noch Interesse daran, mich in Neumünster um die Kandidatur zur Landtagswahl im nächsten Jahr zu bewerben. Aber erst einmal kümmern wir uns um die Bundestagswahl. Alles andere wird zu gegebener Zeit entschieden“, sagte sie.

Die Ministerin ist nach dem Rücktritt des CDU-Kreisvorsitzenden Wolf Rüdiger Fehrs im Februar in den CDU-Kreisverband Neumünster gewechselt und war vom Landesvorsitzenden Daniel Günther eigentlich auch als neue Parteichefin vorgesehen. Die Mitglieder wählten im Juni allerdings den Neumünsteraner Hauke Hansen zum Vorsitzenden.

Über Parteipolitik wollte Karin Prien im Museum aber nicht so gern reden. Sie wurde von der Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger begleitet und interessierte sich sehr für den Aufbau des Museums für Neumünsteraner Stadtgeschichte und für die alten Textilhandwerke, die hier präsentiert werden. Besonders die pädagogischen Konzepte und die Art der Zusammenarbeit mit den Schulen ließ sie sich von Museumsdirektorin Astrid Frevert erklären.

Mädchen interessieren sich wieder für Handarbeiten

Kinder können im Tuch+Technik in vielen Veranstaltungen und Kursen beispielsweise das Weben an den historischen Webstühlen lernen und sich in Technik-Akademien selber ausprobieren. Für Technik interessieren sich offenbar immer noch stärker die Jungen als die Mädchen. „Ich habe gerade in einer Studie gelesen, was Jugendlichen während des Lockdowns gemacht haben. Mädchen haben sich demnach viel mit Kochen, Backen und sogar Handarbeiten beschäftigt, die Jungen eher mit Technik und Medien“, berichtete die Ministerin.

Museumsdirektorin Astrid Frevert (vorn) erklärte Karin Prien (rechts) und Melanie Bernstein die Feinheiten des Tuch+Technik. Quelle: Thorsten Geil

Dass Playmobil-Figuren mit ihrem Kindchenschema ein Hingucker auch für Erwachsene sind, konnte die Ministerin nicht verleugnen. „Die sind schon süß“, sagte sie in der Sonderausstellung „Playmobil Spielgeschichte(n) - Stadthistorie neu inszeniert“, die derzeit im Museum zu sehen ist. Auch die Ausstellung mit historischen Schwarz-Weiß-Fotos aus Neumünster betrachtete sie mit Vergnügen.

Die Playmobil-Ausstellung kommt bei den Neumünsteranerinnen und Neumünsteranern sehr gut an. Manchmal kommen 120 Besucher am Tag, wie Astrid Frevert berichtete. Ganz anders war das bei der Ausstellung „Achtung Hochspannung“, die ausgerechnet in die Zeit der Pandemie und der monatelangen Schließung fiel. Die zählte in all den Monaten zusammen nur 120 Besucher.