Kaum noch Ukraine-Flüchtlinge: Neumünster baut Kapazitäten zurück

Neumünster

Kommando zurück: Die Stadt Neumünster rechnet derzeit nicht mit vielen neuen Flüchtlingen aus der Ukraine und hat die Strategie geändert. Gleich mehrere Maßnahmen werden schon wieder abgewickelt oder gar nicht erst umgesetzt. „Nach der ersten Alarmstimmung treten wir jetzt in eine neue Phase und einen Regelbetrieb ein“, sagte Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD).

Rund 500 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bislang in Neumünster angekommen. 441 haben sich bei der Stadt angemeldet, 259 wurden in 57 Wohnungen untergebracht, und in der Notunterkunft in der Stefan-Schnoor-Arena campieren derzeit nur 25 Menschen auf Feldbetten – bei einer Kapazität von 300 Plätzen.

Neumünster rechnet mit 700 statt 1200 Ukraine-Flüchtlingen

Darum lässt die Stadt den Mietvertrag für die ehemalige Tennis- und Fußballhalle an der Fehmarnstraße Ende Juli auslaufen. Alfred von Dollen, der Ukraine-Sonderbeauftragte der Stadt: „Wir müssen gar keine Neuankömmlinge mehr für die ersten Tage unterbringen, denn die Landesregierung hat angeordnet, dass das in den regulären Erstaufnahmen am Haart und in Boostedt passiert.“ Von Dollen hat seinen Arbeitsvertrag auch schon zu Ende Mai aufgelöst, weil seine Aufgabe im Wesentlichen erfüllt ist.

Lesen Sie auch Alfred von Dollen soll die Flüchtlingsfrage managen

Durchschnittlich kommen derzeit zehn Flüchtlinge pro Woche in die Stadt, einige kehren schon wieder zurück. OB Bergmann rechnet mittlerweile nicht mehr mit insgesamt 1200 Flüchtlingen bis zur Jahresmitte für Neumünster, sondern eher mit 700. Insgesamt 90 Wohnungen und Häuser hat die Stadt schon gemietet und bringt die Menschen dort nach und nach unter.

In der ehemaligen Stefan-Schnoor-Arena stehen 300 Feldbetten für Flüchtlinge bereit. 25 Menschen sind dort derzeit untergebracht. Quelle: Thorsten Geil

Die Stadt hat auch das geplante Containerdorf auf dem Rudolf-Weißmann-Platz und vor allem den Umbau des ehemaligen AOK-Gebäudes gestoppt. „Es ist verdammt teuer, ein Bürogebäude zu einem Wohnhaus zu machen, allein schon wegen der viel höheren Brandschutzbestimmungen. Darum legen wir das auf Eis“, sagte Bergmann.

Auch die 18 von der Ratsversammlung im Eiltempo genehmigten Personalstellen in der Stadtverwaltung werden längst nicht alle eingerichtet. Nur vier oder fünf seien bislang besetzt worden, sagte der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber, und: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für die Betreuung der Flüchtlinge hart gearbeitet, zum Teil auch am Wochenende.“

Das gilt auch für das Jobcenter, das sehr kurzfristig eine neue Aufgabe von der Bundesregierung zugewiesen bekommen hat: Die Menschen aus der Ukraine sollen ab 1. Juni bundesweit nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (und damit von den Kommunen) betreut und finanziert werden, sondern von den Jobcentern gemäß der Hartz-4-Regeln. „Wir haben gleich ein Spezialteam gebildet und überlegt, wie wir das auf die Schnelle hinkriegen“, sagte Thorsten Hippe, Leiter des Jobcenters.

Hausbesuch des Jobcenters bei den Flüchtlingen in Neumünster

Aus dem Team heraus kam eine Idee, die sofort unbürokratisch umgesetzt wurde: Die Flüchtlinge wurden nicht angeschrieben und zu einem Termin ins Jobcenter eingeladen, sondern das Jobcenter ist zu ihnen gekommen. „Wir haben uns die Anschriften von der Stadt geholt und sind in acht Zweierteams mit Dolmetscher losgefahren und haben einfach geklingelt – mit den vorbereiteten Anträgen und der Einladung zum Gespräch in der Tasche“, sagte Hippe.

Das war gut investierte Zeit, denn man habe nahezu alle Flüchtlinge erreicht, und zu den Terminen kommen auch fast alle pünktlich im Jobcenter an der Friedrichstraße an. Auch dort ist wieder ein Dolmetscher dabei. Die Sachbearbeiter fragen die beruflichen Qualifikationen der Menschen ab – und ob es überhaupt Interesse gibt, hier zu arbeiten; eine Verpflichtung gibt es für die Ukrainerinnen und Ukrainer zunächst nicht. Hippe: „Aber viele Arbeitgeber stehen parat und suchen Personal.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

180 ukrainische Flüchtlinge belegen bereits Deutsch-Kurse bei der Volkshochschule und bei freien Trägern. Ein einziges Kind geht in Neumünster in eine Kita (fünf weitere sind angemeldet), 105 besuchen eine Schule.

Die Stadt kalkuliert bis Ende September mit Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro für die Erstunterbringung der Ukraine-Flüchtlinge (ohne die Mieten) – und setzt darauf, dass sie das Geld von der Landesregierung erstattet bekommt.