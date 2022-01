Neumünster

Die Stadt lebendiger und attraktiver für junge Menschen machen – das hat sich der Kinder- und Jugendbeirat Neumünster vorgenommen. Beim ersten öffentlichen Treffen wählten die neun Jugendlichen ihre Vorsitzenden. Vonseiten der Verwaltung und Politik wurden Angebote zur Mitarbeit unterbreitet.

Kinder- und Jugendbeirat will „nicht nur gehört, sondern ernst genommen werden“

„Wir wollen nicht nur gehört, sondern auch ernst genommen werden“, sagt die 17-jährige Irina Himici. Ihre Motivation: Sie möchte sich politisch und überparteilich engagieren, betont die als stellvertretende Vorsitzende gewählte junge Neumünsteranerin. Auf die Arbeit des Kinder- und Jugendbeirats, der bereits zum dritten Mal gewählt wurde, wurde sie von ihrer Schulvertretung aufmerksam gemacht. Eine Stimme für die Jugend zu erheben, findet die 17-Jährige wichtig.

Digitalisierung, Umwelt und Mobilität: Das wollen die Jugendlichen in Neumünster anpacken

Dabei haben die jungen Menschen aus Neumünster klare Ziele vor Augen. „Wir wollen die Digitalisierung an Schulen an das Zeitalter des 21. Jahrhunderts anpassen“, sagt der neue Vorsitzende Leon Damerow (17). Dafür solle die bereits zuvor beschlossene Digitalkonferenz wieder aufleben. Diese habe zuletzt unter Corona gelitten, so Damerow. Zudem wolle er sich für die Umwelt einsetzen, Neumünster sauberer machen und den Radverkehr verbessern.

Der neue Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirats, Leon Damerow (17), bei der Verpflichtung seiner Stellvertreterin, Irina Himici (17), unter Aufsicht der Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger. Quelle: Philipp Scheithauer

„Wir wollen die schon bestehenden Ideen aus den letzten zwei Amtszeiten fortführen, aber auch Neues einbringen“, sagt Leon Damerow und blickt dabei bereits auf die kommenden zwei Jahre voraus. Dass der Kinder- und Jugendbeirat wirklich etwas bewegen kann, meint auch Marten Hosmann (17), zweiter stellvertretender Vorsitzender, aus eigener Erfahrung.

Er war bereits in den vergangenen zwei Perioden in dem Gremium. „Natürlich sind wir neu in der Politik. Aber wenn man Fragen hat, wird man gehört, und wir haben es geschafft mitzureden“, so Hosmann. Zwar sieht er auch noch Luft nach oben, wenn es darum geht, Einfluss in der Ratsversammlung zu nehmen. „Aber es liegt auch an uns, uns weiter reinzuarbeiten und nicht nur eine Stimme, sondern eine wichtige Stimme zu sein“, sagt Marten Hosmann weiter.

Oberbürgermeister Tobias Bergmann: „Wichtiger Beitrag für die Demokratie“

Dass dies durchaus gewünscht ist, betont auch Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) in der ersten Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats. Etwa wolle er je einen Vertreter der Jugendlichen gewinnen, der sich bei der Lenkungsgruppe Innenstadt und dem Vorhaben zur Klimaneutralität bis 2035 einbringt. Zudem lobte Bergmann die Frauenquote sowie den Mut der jungen Menschen, sich im Gremium zu engagieren und darüber hinaus für Ämter wie den Vorsitz zu kandidieren. „Damit leistet Ihr einen wichtigen Beitrag für die Demokratie“, so der Oberbürgermeister.

Wahlbeteiligung soll wieder besser werden

Im Sinne der Demokratie dürfte auch eine hohe Wahlbeteiligung bei den Zwölf- bis 18-Jährigen sein, die in den Schulen alle zwei Jahre den Kinder- und Jugendbeirat in Neumünster wählen. Diese sei in diesem Jahr nach Angaben der Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger (CDU) mit 18,2 Prozent deutlich zu niedrig gewesen. Von 5428 Wahlberechtigten hatten 988 junge Menschen abgestimmt. Daher sei es für den Kinder- und Jugendbeirat wichtig herauszuarbeiten, wie Jugendliche noch mehr für die Arbeit in der Stadt motiviert werden können.

2018 wurde das Gremium erstmals als Vertretung der Kinder und Jugendlichen in Neumünster gewählt. Gewählt werden kann, wer sich vor der Wahl als Kandidatin oder Kandidat beworben hat und mindestens 14 Jahre und höchstens 18 Jahre alt ist. Wenn in der Ratsversammlung eine Entscheidung ansteht, die die jungen Menschen betrifft, soll die Politik den Kinder- und Jugendbeirat nach seiner Meinung fragen. Er kann aber auch eigene Ideen einbringen. Das Gremium kommt mindestens einmal im Monat zusammen, die Sitzungen sind öffentlich.