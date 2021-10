Neumünster

In den Holstenhallen Neumünster ist die gute Stimmung überall zu spüren. Der Verband der Holsteiner Pferdezüchter kann bei seiner Körung wieder Publikum einlassen. „Das haben wir im vergangenen Jahr alle vermisst“, sagte die Sprecherin Johanna Voth.

64 Hengste stellen sich der Körkommission. Drei weitere Pferde mussten kurzfristig gestrichen werden, weil sie nach dem 15. Juni 2019 geboren wurden und damit zu jung sind. Neue Leitlinien des Tierschutzes verlangen ein Mindestalter von 30 Monaten. Erst ein Kompromiss mit der Stadt Neumünster verhinderte in letzter Minute, dass fast ein Drittel der gemeldeten Hengste aussortiert wurde.

Holsteiner Hengst Don präsentiert sich der Kommission. Quelle: Thorsten Geil

Es gibt für die Auktion in Neumünster nur noch wenige Restkarten

Hengst „Mortimer“ aus dem Zuchtstall von Christian Schröder (Groß Wittensee) durfte dagegen mit der Startnummer 50 präsentiert werden. Er ist schon fast 32 Monate alt und wurde vor dem ersten Durchgang in seiner Box hübsch gemacht. „Beim Probespringen hat er sich sehr gut gemacht. Wir haben durchaus Hoffnung, dass er gekört wird“, sagte sein Vorführer Jonte Hansen.

Am Donnerstag wurden die Hengste der Körkommission auf festem Boden im Freigelände vorgestellt. Am Freitag geht es weiter mit dem Freispringen der Hengste in der Halle und der Präsentation der Auktions-Reitpferde. Am Sonnabend werden die Kör-Urteile gesprochen und der Siegerhengst gekört, bevor es zur großen Auktion kommt. Es gibt nur noch wenige Karten an der Tageskasse.