Neumünster

Der Jazz-Club Neumünster verspricht musikalische Ostergrüße von „einem strahlenden Strauß großartiger Musiker“: Die Band Jazzbreeze tritt am 17. April im Restaurant der Holstenhallen zum Osterjazz an.

Das ist eine Band mit langer Geschichte. Sie wurde 1996 gegründet und entwickelte sich nach und nach zu einer sehr gefragten Band. Die Musiker waren in den USA, in Kanada und auf vielen Touren durch Deutschland, Luxemburg und Österreich zu erleben, teilte der Jazz-Club als Veranstalter mit. Der organisiert in diesem Jahr wieder ein volles Konzertprogramm.

Oldtime und Dixieland in Neumünster

Im „Jahr des Schlagzeugs“ wird mit Nils Conrad ein Schlagzeuger dabei sein, der schon zur Hauptversammlung des Clubs im Februar mit seinen Soli für ein begeistertes Publikum sorgte. Unterstützt wird er von Jan Peter Carstensen an der Klarinette und dem Tenorsaxophon, Melf Uwe Holmer spielt die Trompete, Rainer Morlak die Posaune, Peter Dottenborn den Bass, und am Banjo wird Horst Pantel zu hören sein. Zusammen stehen sie für Oldtimejazz, flotten Dixieland, rhythmischen Swing bis hin zum schmusigen Blues, teilte Ralf Johannsen vom Jazz-Club mit. Der hat auch gerade den Klostermühlenjazz wiederbelebt.

Die Veranstaltung im Holstenhallenrestaurant an der Justus-von-Liebig-Straße 2 beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Trio am Kuhberg 20 für 15 Euro. Voraussichtlich gibt es aber auch noch Karten an der Abendkasse.