„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Bernd Müller vor dem Konzert am Sonnabendabend im Festsaal der Dr.-Uwe-Harder-Stadthalle. Der endgültige Entschluss für den öffentlichen Auftritt sei erst am Mittwochabend gefallen, so der Vorsitzende vom Verein für Jugendmusik Neumünster, der für die Organisation verantwortlich zeichnete. Die Musikerinnen und die Zuschauer freuten sich über den Auftritt.

Intensive Proben für den Musikzug unter widrigen Umständen

Nachdem das Neujahrs- und das Muttertagskonzert in diesem Jahr bereits abgesagt werden mussten, waren die Organisatoren guten Mutes, dass das vor zwei Monaten geplante Konzert stattfinden konnte. „Die Inzidenz war niedrig, die Musikerinnen hatten trotz widriger Umstände intensiv geprobt und freuten sich unbändig über die Aussicht, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Auch die Nachfrage nach Karten war von Beginn an groß“, sagte Müller.

„Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen in den letzten Tage stellte sich natürlich die Frage: ‚Können wir das verantworten?‘“, wandte sich Bernd Müller an die 200 Gäste im Saal. „Wir alle sehnen uns nach Gemeinschaft. Und Musik ist dafür geschaffen, die Menschen zusammen zu bringen.“

Moderatorin Brigitta Wolos: „So schön ist Blasmusik“

Der Mädchen-Musikzug Neumünster (MMN) und ihr neuer Leiter Christos Meitanis lieferten den unüberhörbaren Beweis. Als charmante Moderatorin führte Brigitta Wolos sachkundig durch das Programm. „So schön ist Blasmusik“, läutete die Blechbläserin den Abend ein. „Wir hoffen, dass wir dem Titel alle Ehre machen.“

Bravo-Rufe aus dem Publikum in der Stadthalle

Das taten sie. So viel vorweg. Die Titelmelodie zum Western „Die glorreichen Sieben“, gelang ebenso frisch und dynamisch, wie etwa die Samba „Copacabana“ von Barry Manilow oder der große Hit „Happy“ von Pharrell-Williams. Bereits vor der Pause des zweistündigen Konzerts ließ sich das Publikum im Saal immer wieder zu lang anhaltendem Applaus und Bravo-Rufen hinreißen.

Reichlich Ehrungen für zahlreiche Einsätze und lange Mitgliedschaften gehörten zum Programm. Mädchen des Vororchesters des MMN übergaben die Blumen. Quelle: Susanne Wittorf

Neben dem eigentlichen Musikprogramm wurden einige Musikerinnen von der neuen Geschäftsführerin Tanja Jürgens für ihre hohe Anzahl von Einsätzen und ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. „In solchen Momenten muss ich mit den Tränen kämpfen“, gestand eine gerührte Gerlinde Gullert, die die Geschicke des MMN über 32 Jahre als Geschäftsführerin geleitet hatte.

Neujahrskonzert vom Mädchen-Musikzug abgesagt

„Heute Abend wird deutlich, was wir die letzten zwei Jahre schmerzlich vermisst haben“, sagte Hornistin Linda Schulze: „Gemeinsames Musizieren unter guten akustischen Bedingungen.“ Gemeinsam geprobt habe man zwar bereits im Sommer, die Proben fanden jedoch Corona bedingt unter freiem Himmel statt.

„Musik ist eine willkommene Ablenkung für alles, was uns im Moment das Leben schwer macht“, waren sich Phillis Otto und Antonia Renk einig. Klarinettistin Kaya Wulf (16) spielt seit sechs Jahren leidenschaftlich Klarinette im MMN. Sie hob die „tolle Gemeinschaft“ im Mädchen-Musikzug hervor. „Gemeinsames Musizieren schenkt uns ein Stück Normalität.“

Die ist jedoch schon wieder vorbei. Das traditionelle Neujahrskonzert wurde für 2022 bereits abgesagt.