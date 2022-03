Krankenhaus-Fusion Neumünster und Kiel abgeblasen

Neumünster

Beim allerletzten Tagesordnungspunkt des Hauptausschusses („Sonstige Mitteilungen“) meldete Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) sich am Dienstagabend noch einmal zu Wort. „Es wird keine Fusion des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) geben. Wir haben die Gespräche beendet“, teilte der OB mit.

Die Gesellschafterversammlung des FEK habe das Thema diskutiert, und dort habe es nach Einschätzung des OB eine große Einigkeit gegeben. „Eine solche Fusion wäre nicht sinnvoll. Das FEK soll weiter selbstständig bleiben, aber natürlich konstruktiv mit den Kieler Kollegen zusammenarbeiten“, sagte Bergmann. Das habe er seinem Kieler Kollegen Ulf Kämpfer auch bereits schriftlich mitgeteilt.

FEK Neumünster schreibt schwarze Zahlen, das SKK nicht

OB Tobias Bergmann. Quelle: Thorsten Geil

Es war eine Idee der beiden Krankenhausdirektoren von 2019: Alfred von Dollen (damals Geschäftsführer des FEK) und Roland Ventzke (Geschäftsführer des SKK) schlugen ihren Aufsichtsräten und den politischen Gremien in Neumünster und Kiel eine weitgehende Zusammenarbeit ihrer Kliniken bis hin zur Fusion vor.

Die beiden Städte gaben ein Gutachten in Auftrag. Das schlägt nicht eindeutig eine Fusion vor, sondern eher weitergehende Kooperationen der beiden Kliniken. Die sind mit jeweils gut 600 Betten vergleichbar groß und beides rein städtische Betriebe.

FEK Neumünster will in Bad Bramstedt einsteigen

Einen großen Unterschied gibt es aber in der Wirtschaftlichkeit, denn das FEK schreibt stets schwarze Zahlen und das SKK häufig Verluste. Das Haus in Neumünster ist traditionell sehr gut ausgelastet, und die Kieler müssen um jeden Patienten kämpfen, weil die Konkurrenz mit dem UKSH einfach größer ist.

Im Krankenhausverbund „6K“ arbeiten die beiden Häuser ohnehin schon zusammen, etwa beim gemeinsamen Einkauf, in Verhandlungen mit Kostenträgern, in der Weiterbildung, dem Qualitätsmanagement und bei der Lobby-Arbeit in der Politik. Zu 6K gehören neben Neumünster und Kiel die Kliniken in Itzehoe und Bad Bramstedt, Brunsbüttel und Heide sowie die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde.

Als die Pläne Anfang 2020 bekannt wurden, gab es sofort wohlmeinende Stimmen aus Kiel und deutliche Zurückhaltung in Neumünster. FEK-Mitarbeiter waren dagegen verunsichert. Bald gab es erste deutliche Stimmen aus Neumünsters Kommunalpolitik gegen eine Fusion. Die wurde nun offiziell beerdigt.

Mit „größtem Verständnis und Respekt“ äußerte sich SKK-Geschäftsführer Roland Ventzke zur Entscheidung gegen eine Fusion beider Häuser: „Zum Heiraten gehören immer zwei, und beide müssen „Ja“ sagen“. Das sei nun nicht mehr möglich. Eine Fusion von FEK und SEK hätte aus seiner persönlichen Sicht mehr Vorteile als Risiken bedeutet, „aber es ist uns vielleicht nicht gelungen, diese Vorteile zu transportieren und alle Beteiligten davon zu überzeugen“, so die Haltung des Kielers.

Ein anderer Plan wird in Neumünster jedoch aktiv weiter verfolgt: Das FEK hat weiter großes Interesse, im Klinikum Bad Bramstedt einzusteigen. Dort will sich die Deutsche Rentenversicherung von ihren Anteilen (71 Prozent) trennen, das FEK hatte Ende 2021 angekündigt, sich am Bieterverfahren zu beteiligen. „Hier rechnen wir Ende dieses Jahres mit einer Entscheidung“, sagte OB Bergmann.