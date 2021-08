Kripo sucht nach weiteren Opfern von mutmaßlichem Räubertrio in Neumünster

Neumünster

In der Parkanlage zwischen dem Großflecken und der Stadthalle in Neumünster hat die Polizei nach eigenen Angaben vor zehn Tagen drei Tatverdächtige festgenommen, die in der Nacht zu Dienstag, 27. August, einen Mann ausgeraubt haben sollen. Das Opfer habe die drei Männer dann gegen 15.30 Uhr in dem Bereich, der auch Hertie-Park genannt wird, angetroffen und die Polizei verständigt.

Weitere Opfer sollen mit dem Geschädigten gesprochen haben

Während der anschließenden Festnahme der drei Tatverdächtigen sollen ein Mann und eine Frau dem mutmaßlichen Raubopfer erzählt haben, dass sie von dem Trio ebenfalls schon ausgeraubt worden seien. Damals hätten sie aber keine Anzeigen erstattet, sollen sie berichtet haben.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht jetzt nach diesen zwei Personen, die den Geschädigten am vorvergangenen Dienstag angesprochen haben sollen. Die mutmaßlichen Raubopfer und Zeugen sollten sich bei der Kripo in Neumünster melden, Tel. 04321/9450.