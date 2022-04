Neumünster

Noch wird fleißig gearbeitet. Die Räume der Bürgergalerie müssen inspiziert werden, die eingesandten, gut verpackten Kunstwerke von Papier und Folie befreit und zur Sichtung aufgestellt werden. Zwei Tage will sich die Hängekommission vom Künstlerbund Rendsburg-Eckernförde, bestehend aus dem Maler Sebastian Titze und der Bildhauerin Julia Reichelt, Zeit nehmen, um die Gemeinschaftsausstellung ihres Vereins, die ab Freitag in der Bürgergalerie Neumünster läuft, aufzubauen. Ihnen zur Seite steht Clemens Franke.

„Wir sind sehr glücklich, unsere Werke endlich der Öffentlichkeit präsentieren zu können“, sagt der Vorstandsvorsitzendes des Künstlerbunds. Geplant sei die Ausstellung bereits vor zwei Jahren gewesen. „Dann kam Corona und warf all unsere Pläne über den Haufen.“

Unter dem Titel „Körper“ haben sich 16 des momentan 22 Mitglieder zählenden Künstlerbunds Rendsburg-Eckernförde mit dem Thema Körper in all seinen konkreten und abstrakten Facetten auseinandergesetzt. Entstanden ist „eine spannende Schau, die Abwechslung garantiert und zum Nachdenken einlädt“, wie Maler Clemens Franke es formuliert.

Auf Qualität setzt der Künstlerbund seit seiner Gründung vor mehr als 30 Jahren

Beklemmende Fotografien von Thorsten Mischke findet man in der Ausstellung ebenso wie abstrakte Keramikskulpturen von Susanne Kallenbach oder weibliche Körper aus Hartgips sowie Holzschnitte von Julia Reichelt. Sebastian Titze ist mit Ölgemälden „innerer Landschaften“ vertreten, und auf den übermalten Fotomontagen von Clemens Franke entdeckt man immer wieder Neues, je länger man seine Bilder betrachtetet. „Ein gutes Werk muss sein Geheimnis bewahren“, findet Clemens.

Lesen Sie auch Ein Rundgang durch Galerien in und um Kiel: Facettenreich wie das Aprilwetter

Seit mehr als 30 Jahren fördern die norddeutschen Künstler die bildende Kunst – und die Bedingungen, unter denen sie entsteht. „Zusammengefunden haben wir in erster Linie, um Kunst in die Region zu tragen“, sagt Clemens Franke. „Durch den Zusammenschluss wollen wir Keramikern, Grafikern, Fotografen oder Bildhauern eine Stimme geben, Kontakte pflegen und einander bei größeren Arbeiten Hilfe leisten.“ Bei monatlichen Treffen werden aktuelle Tendenzen in der Kunst diskutiert, geschäftliche Erfahrungen ausgetauscht und Projekte organisiert. „Eine gemeinsame Ausstellung macht besonders viel Freude“, ergänzt Sebastian Titze. „Hier erkennt der Besucher die große Vielfalt, die in einem einzigen Thema stecken kann.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ausstellung „Körper“ wird am Freitag, 29. April, um 19 Uhr in der Bürgergalerie Neumünster eröffnet. Der Kunsthistoriker Jens Martin Neumann führt in die Ausstellung ein, die Künstler sind vor Ort. „Körper“ endet am 28. Mai. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonnabend, jeweils 15 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen unter: www.buergergalerie.de und www.kbrd.de