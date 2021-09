Das Warten hat ein Ende: Das traditionelle Open-Air-Konzert der Neumünsteraner Kult-Band The Butlers auf dem Gelände der Rockpop-Musicschool an der Wittorfer Straße 130 findet auch dieses Jahr statt.

The Butlers live - Kult-Band tritt in Neumünster auf

Von Thorsten Geil