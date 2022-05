Neumünster

17 „Kultur-Stationen“ in Neumünster laden am Sonnabend, 21. Mai, zum Sehen, Hören und zum Genießen ein. Die 13. Kultournacht beginnt um 18 Uhr, und alle Stationen haben bis Mitternacht geöffnet. Es wird Ausstellungen und Installationen, kurzweilige Führungen, kreative Angebote und spannende Programme geben.

Einige Stationen bieten auch Getränke und Snacks an oder laden zum Feiern ein. Der Eintritt beträgt bei allen beteiligten Stationen einmalig 5 Euro. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei. An der ersten Station bekommen die Gäste einen Stempelabdruck auf die Hand, mit dem sie an allen weiteren Orten freien Eintritt haben.

Kostenloser Shuttle-Bus bei der Kultournacht in Neumünster

Fast alle Kultur-Orte liegen in der Innenstadt und sind fußläufig voneinander entfernt. Es gibt aber auch einen kostenlosen Shuttle-Bus, der die Stationen miteinander verbindet. Die vorerst letzte Kultournacht fand im Mai 2019 statt – ein Jahr später war Corona dann schon da.

Kultur wird es am 21. Mai hier zu erleben geben: Museum Tuch+Technik, Kaufhaus am Kleinflecken, Vicelinkirche, Frei-Raum (Wasbeker Straße 118), Wittorfer Brauerei, Freies Radio, Weltladen, Galerie Dekorat, Keramikkünstlerhaus, Café Olé, KDW, Caspar-von-Saldern-Haus, Gerisch-Stiftung, Bürgergalerie, St. Johannis-Loge, Hospiz-Initiative und Bürgerstift.

Im Museum Tuch+Technik etwa können die Gäste einen Blick in die Sterne werfen, nämlich in der aktuellen Sonderausstellung „Astronomie für alle“. Von 18 bis 20 Uhr gibt es passend zur Ausstellung ein Kreativangebot für Kinder unter dem Motto „Sonne, Mond und Sterne“. Die Handwebstühle des Museums werden in der Nacht ebenfalls vorgeführt. Auch die Mitglieder des Spinnkreises Tungendorf sind zu Gast und lassen sich beim Garnspinnen über die Schulter schauen.

Mit der Pastorin in Neumünster auf den Kirchturm steigen

In der Vicelinkirche spielt Karsten Lüdtke Orgelwerke, und mit Pastorin Simone Bremer kann man am Abend auf den Kirchturm steigen. Die Wittorfer Brauerei zeigt Bilder der Gruppe „Kunst & Bündig“, macht Musik und bietet „preisgekrönte Biersorten“ an, wie es im Faltblatt der Veranstaltung heißt. Beim Freien Radio können die Besucher selber Klänge erzeugen oder sich eine Klang-Installation anhören.

In der Galerie Dekorat gibt es Stefan Frahms „Seelenfische“ und Werke von Anja Kowalik zu sehen, im Keramikkünstlerhaus viel zeitgenössische Keramikkunst, im Saldern-Haus Fotos und Musik, in der St. Johannis-Loge etwas Malerei und bei der Hospiz-Initiative Tonkunst von Barbara Intemann-Klingenberg. Am alten Pferdestall der Gerisch-Stiftung sind ein Sektempfang und eine Grillstation geplant.

Das Motto der Veranstaltung ist klar: „Lassen Sie sich durch die Straßen treiben und entdecken Sie bekannte und unerwartete Orte der Kunst“, sagen die Veranstalter.