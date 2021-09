Arttour an besonderen Orte - So lief die Eröffnung des Kulturfestivals Kunstflecken in Neumünster

Von virtuellen Räumen zurück an besondere Orte. Während der Arttour, der traditionellen Auftaktveransaltung des Kunstfleckens in Neumünster, durften die Besucher Kunst und Kultur endlich wieder live und in Farbe erleben.