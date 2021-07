Neumünster

Der Kunstflecken 2020 fiel fast komplett der Corona-Pandemie zum Opfer, aber in diesem Jahr steht wieder ein volles Programm mit Konzerten und Ausstellungen parat. Vom 24. September bis zum 17. Oktober startet Neumünsters großes Kulturfestival zum 23. Mal.

„Der Kunstflecken setzt neue Akzente und greift Themen auf, die in der Pandemie an Gewicht gewonnen haben, etwa die Frage: Wie wollen wir leben, brauchen wir das alles?“, sagte Johanna Göb, Leiterin des Kulturbüros Neumünster und Festivalchefin. Außerdem würden viele starke Frauen im Fokus (und auf der Bühne) stehen.

Die Sängerin Jazzmeia Horn tritt beim Kunstflecken auf. Quelle: Emmanuel Afolabi

Mit den Mitteln der Kunst will das Festival etwa zum aktiven Dialog und zur Reflexion einladen. Im Zentrum der Stadt schafft die Neumünsteraner Künstlerin Kristin Grothe mit ihrer Installation „Werte“ einen Denkraum für drängende Fragen: Wie wollen wir leben – als Einzelne und als Gesellschaft? Der Ort ist Ausgangspunkt für gemeinsame Diskussionen. Passend dazu reflektieren die Kieler Künstler Kalle Spielvogel und Constantin Schröder aktuelle gesellschaftliche Phänomene in ihrer Ausstellung „Meteor“.

Gäste können mehrfach auch aktiv mitmachen

Selbst aktiv zu werden und mitzugestalten, dazu fordert der Kunstflecken die Besucherinnen und Besucher mehrfach auf. In zahlreichen, zum Teil kostenfreien Veranstaltungen können sie ihre kreativen Talente entdecken, etwa beim Kreativtag „Kleiner Flecken kreativ“, beim zweisprachigen Improvisationstheaterabend (Platt- und Hochdeutsch) „Norddeutsche Improvisationen“ mit begleitenden Workshops oder bei Schnupperkursen der Zirkusakrobatik und Keramikkunst für Kinder.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber in erster Linie soll dieser Kunstflecken auch ein Fest der stimm- und wortgewaltigen Frauen sein. Eröffnet wird das Festival von der aus Neuseeland stammenden Sängerin Teresa Bergmann (24. September); sie bewegt sich zwischen Folk, Pop und Jazz. Ihr folgt ein besonderes Erlebnis aus Finnland: „Vocal Folk Hop“ nennen die vier Sängerinnen von „Tuuletar“ ihren ganz eigenen Sound, mit dem sie international aufhorchen lassen (6. Oktober). Außerdem haben sich gleich zwei sehr angesagte US-Amerikanerinnen in Neumünster angemeldet: Die Soulsängerin Judith Hill wurde bereits früh in ihrer Karriere von Stars wie Michael Jackson und Prince entdeckt und gefördert und tritt am 17. Oktober auf. „Mit Jazzmeia Horn kommt am 16. Oktober eine der derzeit aufregendsten Jazz-Stimmen ihres Kontinents zu uns“, sagte Johanna Göb.

Vorverkauf in zwei Etappen

Literarisch wortgewaltig vertritt die Autorin und Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert die weibliche Perspektive Sie ist im Rahmen der Herbsttournee „Der Norden liest“ des NDR -Kulturjournals in Kooperation mit NDR Kultur am 15. Oktober zu Gast.

Ganz eigene Akzente im Programm setzt das Ensemble „Masaa“ um den libanesischen Sänger Rabih Lahoud. Für Freude nicht nur bei Bluesfans dürfte in diesem Jahr das Konzert des Jazz-Clubs Neumünster sorgen, der mit „B. B. and the Blues Shacks“ eine der erfolgreichsten deutschen Blues -Bands präsentiert. Viele weitere Konzerte und mehrere Ausstellungen runden das Programm ab.

Am Montag, 5. Juli, beginnt der Vorverkauf für alle Veranstaltungen um 8.30 Uhr. Wegen gesetzlicher Auflagen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie kann zunächst nur die Hälfte der regulären Eintrittskarten als Zweier- und Einzeltickets zum Kauf angeboten werden. Nur so können die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände nach dem Schachbrettmuster eingehalten werden.

Tickets gibt es erstmals auch online im Webshop unter www.kunstflecken.de, vor Ort im Kulturbüro am Kleinflecken 26 und telefonisch unter Tel. 04321-942 3316. Ticketbestellungen per E-Mail sind nicht möglich. Wenn Corona es möglich macht, wird die jeweils andere Hälfte der Plätze ab dem 8. September verkauft. Das ganze Programm mit allen Details gibt es unter www.kunstflecken.de.