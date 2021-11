LKR lehnt Steuererhöhungen in Neumünster kategorisch ab

Neumünster

Die Stadt muss kurzfristig je zwei Millionen Euro in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 einsparen oder mehr einnehmen, um vom Land Konsolidierungshilfen von jährlich etwa 4,5 Millionen Euro zu erhalten. Hinter den Kulissen diskutieren Mitglieder der Ratsversammlung und der Stadtverwaltung über den richtigen Weg zu den zwei Millionen Euro. Auch über die Erhöhung von Grund- und (oder) Gewerbesteuer ist bereits mehrfach gesprochen worden.

Der Ratsherr der Liberal-Konservativen Reformer (LKR), Jürgen Joost, lehnt Steuererhöhungen kategorisch ab: „Die Verwaltung soll in ihrer Zuständigkeit konsequenter nach Einsparmöglichkeiten forschen. Die Differenz muss über den Stellenplan ausgeglichen werden, zunächst und kurzfristig über die Streichung von nicht besetzten Stellen, mittelfristig über eine konsequente Aufgabenkritik und Effizienzanalyse“, teilte Joost mit. Er ist auch Bundesvorsitzender der Partei LKR und saß in den 1990er-Jahren schon einmal für die CDU in der Ratsversammlung.

Steuererhöhung würde alle Menschen in Neumünster betreffen

Jürgen Joost geht nach mehreren Gesprächsrunden davon aus, dass die Verwaltung eine Kombinationslösung bevorzugt, wobei Steuererhöhungen den Großteil der zwei Millionen Euro erbringen sollen. Es gehe sowohl um die Erhöhung der Hebesätze für die Gewerbesteuer als auch die der Grundsteuer B. Letztere beträfe sowohl Hauseigentümer als auch Mieter, da die Grundsteuer umgelegt werden kann.

„Auch wenn durchschnittlich die Zusatzbelastung pro Grundstück gering ausfallen würde, wäre dies dennoch das völlig falsche Signal. Das gleiche gilt für die Gewerbesteuer. Die Wirtschaft hat sich insgesamt noch nicht von den Folgen der Coronakrise erholt. Dass Neumünster im Vergleich niedrige Gewerbe- und Grundsteuerhebesätze hat, ist gut begründet. Diese Sätze tragen der strukturellen Schwäche Rechnung. Wir haben keinen Anlass, daran etwas zu ändern“, meint Joost. Dieselbe Meinung vertritt auch die Geschäftsführerin des Unternehmensverbands, Bianka Lohmann.

Ratsherr sieht Verwaltung von Neumünster in der Pflicht

Der richtige Weg ist aus seiner Sicht, die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die laufenden Kosten zu senken. Das gehe nur über einen Stellenabbau. Seit 2015 sei die Zahl der städtischen Planstellen von etwa 1500 auf rund 1700 gestiegen.

Joost: „Der aktuelle Vorschlag der Verwaltung lautet in etwa: ,Wir sparen 370.000 Euro ein, die Selbstverwaltung möge Einsparungsvorschläge in derselben Höhe einbringen, den Rest holen wir uns über die Steuern’. Dieser Logik kann und will ich nicht folgen. Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Ratsversammlung sollten sich auch nicht auf das Spiel einlassen.“

Der LKR-Ratsherr sieht die Verwaltung in der Pflicht; der Schlüssel liege im Stellenplan der städtischen Bediensteten. Als kurzfristige Maßnahme schlägt er die Streichung von derzeit nicht besetzten Stellen vor. Da sei genug Potenzial, um die zwei Millionen Euro einzusammeln. Joost: „Je mehr die Verwaltung jetzt schon an alternativen Einsparungen vorschlägt, desto weniger Stellen müssen kurzfristig gestrichen werden. Diesen Druck dürfen wir auf keinen Fall aus dem Kessel nehmen.“