Neumünster

Es war ein klares Rennen – so klar, dass weder der Sieger Hauke Hansen (CDU) noch die Verliererin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) damit gerechnet haben. Der Newcomer Hansen hat auf Anhieb das Direktmandat im Wahlkreis 11 (Neumünster-Boostedt) gewonnen und dabei fast doppelt so viele Erststimmen geholt wie die erfahrene Sozialdemokratin.

Am Ende waren es 43 Prozent für Hansen, 22 Prozent für Eickhoff-Weber – und 18 Prozent für die zweite Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré (Grüne). In Boostedt (Kreis Segeberg) holte Hansen 50,2 Prozent der Erststimmen, Stand 2.16 Uhr, als in Neumünster nur noch ein Auszählungsergebnis fehlte.

„Ich kann das noch gar nicht fassen und bin echt überwältigt“, sagte Hansen (42) am Abend. Er ist seit 2007 Mitglied der CDU Schleswig-Holstein, saß zuvor ein paar Jahre für die FDP in der Ratsversammlung Neumünster. Seit einem Jahr ist er CDU-Kreisvorsitzender in Neumünster und hatte sich dann die Kandidatur für das Landtagsmandat gesichert.

Im Wahlkampf hat er nach seinen Worten Vollgas gegeben und dafür seinen gesamten Jahresurlaub genommen. Nun sitzt der Beamte im Finanzamt Neumünster im Landtag in Kiel. „Ich muss mich jetzt erst einmal informieren, wie das mit der Beurlaubung funktioniert“, sagte Hansen lachend.

Für Kirsten Eickhoff-Weber (61), seit der Erkrankung von Klaus Schlie amtierende Landtagspräsidentin, ist es nach zehn Jahren im Landtag dagegen vorbei. Über SPD-Liste zog sie (auf Platz 14) nicht wieder ins Parlament. Sie wird sich an den Wahlabend 2012 erinnert haben: Damals hatte sie als Neuling das Direktmandat in Neumünster gewonnen – und den amtierenden Landtagspräsidenten Torsten Geerdts (CDU) in den (einstweiligen) Polit-Ruhestand geschickt. Manchmal wiederholt sich Geschichte offenbar doch.

„So ist Demokratie. Ich glaube, ich habe im Landtag einiges für Neumünster und Boostedt erreicht, und ich hätte gern weitergemacht. Aber Jammern hilft nicht“, sagte sie und gratulierte Hauke Hansen zu seiner Wahl und wünschte ihm eine gute Hand für den Wahlkreis Neumünster-Boostedt.