Neumünster

Pro Wahlbezirk bilden mindestens acht Mitglieder den Wahlvorstand. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen die deutsche Staatsbürgerschaft haben, mindestens 16 Jahre alt sein und seit mindestens sechs Wochen in Schleswig-Holstein wohnen. Zudem müssen alle Beteiligten laut der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung geimpft, genesen oder getestet sein.

40 Euro Aufwandsentschädigung gibt es

Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten die Wahlhelferinnen und -helfer 40 Euro Aufwandsentschädigung. Wer Interesse hat, kann sich unter Tel. 04321/942-2305, 942-2431, 942-2440 oder 942-2417 oder per E-Mail unter wahlen@neumuenster.de an die Stadt Neumünster wenden. Bei Meldungen per E-Mail bittet die Stadt darum, Name, Anschrift, Alter, Telefonnummer und den bevorzugten Bezirk als Einsatzort anzugeben. Neumünster ist traditionell beim Auszählen eine der schnellsten Kommunen im Land.

Die Stadt weist auf ein Angebot des Jugendverbands Neumünster hin, der eine Ausbildung für Erstwahlhelferinnen und -helfer anbieten. Das zweitägige Seminar findet am 23. und 24. April jeweils von 9.45 bis 16 Uhr statt. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es unter www.erstwahlhelfer.de und beim JVN Neumünster.