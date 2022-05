Lebenshilfe Neumünster: Darum könnte sich das neue Wohnheim verzögern

Neumünster

Horst Bülck steht unter Druck. Und er befürchtet, dass die Lösung für sein dringendstes Problem von der Stadt Neumünster verschleppt wird. Bülck will für die Lebenshilfe eine dringend benötigte Wohneinrichtung bauen, er hat sogar schon ein Grundstück. Aber auf dem Gelände steht die Stefan-Schnoor-Arena, und dort hat die Stadt Flüchtlinge aus der Ukraine einquartiert.

Bülck ist Aufsichtsratsvorsitzender der Lebenshilfe in Neumünster. Und die hat ein großes Problem: 20 Plätze in einem Wohnheim darf sie nur noch mit Sondergenehmigungen belegen, die Organisation sucht dringend Ersatz.

Lebenshilfe Neumünster: Im Wohnheim leben 26 Menschen

Dabei sieht das Haus, um das es geht, von vorn richtig schick aus: eine Villa in der Marienstraße, rosa gestrichen, zwei Geschosse plus Souterrain und Dachgeschoss. Bis vor 30 Jahren war hier die Hollenbach-Klinik für Geburtshilfe untergebracht, dann übernahm die Lebenshilfe das Gebäude, weil es für ihre Zwecke ideal schien: In dem Haus mit rückwärtigem Anbau lebten 26 Menschen mit Betreuungsbedarf.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Garten hinter dem Haus grenzt an die Schwale, aber er wird von einem monströsen Gerüst fast blockiert. Eine breite Treppe aus Gerüstbauteilen ragt von der Fassade mehrere Meter weit in den Garten. Sie kam vor drei Jahren an das Haus, um die Auflagen des Brandschutzes zu erfüllen, erzählt Bülck. Die Feuertreppe reicht allerdings nur bis zum zweiten Stock. Konsequenz: Die Lebenshilfe musste sechs Wohnplätze im Dachgeschoss streichen, die verbleibenden 20 Bewohner mussten zusammenrücken.

Normalerweise teilen sie sich zu zweit ein Bad, jetzt teilweise mit vier oder fünf Personen, klagt Bülck. Außerdem mussten bis auf einen alle Gemeinschaftsräume zum Wohnen umgewidmet werden.

Neues Wohnheim: Lebenshilfe Neumünster hat ein weiteres Problem

Und das ist nicht das einzige Problem in der Neumünsteraner Marienstraße. Die Zimmer sind mit rund zehn Quadratmetern zu klein, sie entsprechen nicht mehr den Vorschriften. Die Lebenshilfe kann die Wohneinrichtung in Neumünster nur noch mit Sondergenehmigungen betreiben. Dabei ist der Bedarf groß: Die Lebenshilfe unterhält in Neumünster drei Wohneinrichtungen, trotzdem ist die Warteliste lang – einige warten schon seit zehn Jahren auf einen Platz, erläutert Bülck.

Lange hat die Lebenshilfe nach einem Grundstück in Neumünster für einen Neubau gesucht. Im vergangenen Jahr hat sei eines gefunden: auf dem Gelände der Stefan-Schnoor-Arena in der Neumünsteraner Fehmarnstraße. Dort will ein Investor 80 Wohnungen bauen. Auf dem 17 500 Quadratmeter großen Areal bleibt aber noch Platz für die Lebenshilfe: 40 Menschen könnten dort in einem Neubau in 15 Quadratmeter großen Zimmern leben. 2600 Quadratmeter Baugrund hat die Lebenshilfe dafür im Herbst gekauft, erklärt Bülck.

Chef der Lebenshilfe: „Wir wären am liebsten Ende 2023 fertig“

Dann kamen die Flüchtlinge aus der Ukraine. Seit April nutzt die Stadt Neumünster die Schnoor-Arena, um Schutzsuchende aus der Ukraine unterzubringen. Aktuell wohnen dort 37 Menschen. Stadtsprecher Stephan Beitz sagt: „Wir sind Ende Juli weg. Danach wird die Halle platt gemacht.“ Das hat auch Oberbürgermeister Tobias Bergmann der Lebenshilfe versichert und Bülcks Sorgen damit gemildert.

Zur Galerie Die Lebenshilfe Neumünster braucht dringend mehr Platz für ihre Bewohner

Bleibt noch die Frage nach dem Baurecht. Der Bebauungsplan liegt fertig bei der Stadt Neumünster, er müsse nur noch beschlossen werden, sagt Horst Bülck. „Ich könnte so schnell sein, wenn die Stadt den B-Plan beschließt.“ Alle Vorbereitungen seien getroffen. „Wir wären am liebsten Ende 2023 fertig.“

Jede Verzögerung treibt für die Lebenshilfe die Kosten in die Höhe: „Mir laufen die Preise weg“, schimpft Bülck. Nächste Station auf dem Weg der Lebenshilfe zum neuen Wohnheim in Neumünster ist die kommende Sitzung des städtischen Bauausschusses. Der könnte am 9. Juni den Bebauungsplan für das Gelände beschließen, auf dem noch die Stefan-Schnoor-Arena steht.