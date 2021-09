Neumünster

Ihre Gesellenprüfung haben sie erst vor wenigen Wochen gemacht – und alle haben sie sehr gut gemacht. Die acht Innungsbesten im Maler- und Lackiererhandwerk aus ganz Schleswig-Holstein haben auf der Nordbau in Neumünster drei Tage Zeit, um Büro- und Konferenzräume zu gestalten. Bei der Arbeit träumt so manche(r) von der Zukunft.

Jaquline Schlichte (22) aus Neumünster hat bei der MST GmbH gelernt, sich bei der Gesellenprüfung gerade erst gegen 13 Berufskollegen durchgesetzt und innerhalb der Maler-Innung Neumünster die beste Prüfung abgelegt. Es war ein guter Jahrgang, denn alle Lehrlinge haben bestanden. Jaqulines Plan für die nächste Zukunft: „Hier zu gewinnen, wäre natürlich schön. Und ich möchte bald zur Meisterschule, vielleicht schon im nächsten Jahr“, sagt die ehrgeizige junge Frau.

Sie hat bei dem Wettbewerb wie die anderen beiden Frauen und die fünf Männer die Aufgabe, innerhalb von drei Tagen mehrere Platten (50 mal 180 Zentimeter) mit verschiedenen Techniken zu gestalten: Eine wird tapeziert, eine andere lackiert, die dritte gespachtelt – und die vierte können sie bearbeiten, wie sie möchten.

Farbkonzepte mussten erstellt und Herangehensweisen entwickelt werden. Gedacht sind die Platten als Verschönerung für die Wände von Büro- und Konferenzräumen. Und eine weitere Vorgabe ist dem Ort des Leistungswettbewerbs geschuldet: In eine der Platten muss das Nordbau-Logo eingearbeitet werden.

Daniel Aichbauer aus Lübeck zeigt dem Ausbilder Manfred Marxen seine gespachtelte Platte, in die er das Nordbau-Logo eingearbeitet hat. Quelle: Thorsten Geil

Nebenan bearbeitet Daniel Aichbauer, Innungsbester aus Lübeck, gerade seine Spachtel-Platte, die das Nordbau-Logo bekommen hat. „Ich hätte schon Lust, zum Bundeswettbewerb zu fahren, aber die anderen hier sind auch alle richtig gut. Am Ende kommt es auf die Jury an, die unsere Arbeiten am Sonnabend bewertet“, sagt Aichbauer.

Das hohe Niveau bestätigt Manfred Marxen von der Innung Flensburg-Schleswig. Er ist ein alter Hase und Meister, leitet den Wettbewerb. „Die können alle was, das ist zum Teil beeindruckend. Sie sind die künftige Elite unseres Handwerks. Dass die ersten schon bald zur Meisterschule gehen, spricht für sich“, sagt Marxen.

„Nicht jeder kann studieren und ein Doktor werden“

Als er in den 70er-Jahren ausgelernt hatte, erzählt Marxen, musste er erst mal Geld sparen, denn die Ausbildung zum Handwerksmeister war sehr teuer. Das ist sie heute auch noch, aber für die Besten gibt es Stipendien und Meister-Bafög. „Die jungen Leute haben heute ganz andere Möglichkeiten, wenn sie etwas werden wollen. Sie können sich auch bald selbstständig machen oder studieren.“

Aber Marxen geht es bei der Nachwuchsgewinnung und -förderung nicht nur um die Elite, sondern ebenso um die ganz normalen Lehrlinge und Gesellen, die mit dem Handwerk ihr Geld verdienen und dafür gute Arbeit abliefern wollen. „Der Markt schreit nach Gesellen. Alle Ausgelernten haben Arbeit gefunden“, sagt der Meister.

Lehrlinge zu finden, ist für das Handwerk aber nicht einfacher geworden. Viele junge Leute scheuen die körperliche Arbeit auf der Baustelle, kennen sich aber natürlich auch noch gar nicht so richtig aus. Manfred Marxen geht darum viel in Schulen und auf Messen, um Schülerinnen und Schüler anzusprechen und sie zu beraten. „Ich sage dann immer: ,Nicht jeder kann studieren und ein Doktor werden. Überlegt doch mal, ob das Malerhandwerk etwas für euch ist und macht mal ein Praktikum.’ Damit habe ich schon viele gute Lehrlinge gefunden“, sagt Marxen.