Für Lara, Nika, Alex und Jasper aus der 4c der Grundschule an der Schwale in Neumünster kam am Donnerstag um 14.45 Uhr der große Moment: Sie spannten das rote Band vor dem Eingang des neuen Ganztagsbereichs, der für 2,3 Millionen Euro in den vergangenen 15 Monaten realisiert worden ist.