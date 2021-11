Neumünster

Als Teil der Interessengemeinschaft Kulturlokschuppen Neumünster lädt der Verein Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck zu zwei Adventsfahrten ein. Am ersten Adventswochenende, 27. November, geht es nach Brandenburg und Berlin.

Besucht werden die Weihnachtsmärkte in Potsdam und Berlin. Start ist am historischen Lokschuppen in Neumünster um 6 Uhr, gegen Mittag soll das erste Ziel erreicht werden. Zurück in Neumünster ist der Sonderzug nach Plan gegen 23 Uhr.

Mit dem Sonderzug von Neumünster nach Berlin

In Potsdam findet der traditionelle Weihnachtsmarkt in diesem Jahr unter dem Motto „Blauer Lichterglanz“ in der barocken Innenstadt statt. Später geht es weiter nach Berlin zu einem der schönsten Berliner Weihnachtsmärkte an der Gedächtniskirche.

Am dritten Adventswochenende, 11. Dezember, geht es dann in Richtung Bremen und Oldenburg in Oldenburg. Der traditionelle Bremer Weihnachtsmarkt findet auf dem Marktplatz statt, eingerahmt vom berühmten Rathaus und dem St. Petri-Dom. Auf Fahrgäste, die weiter bis nach Oldenburg in Oldenburg fahren, wartet ebenfalls ein besonderer Weihnachtsmarkt, der „Lamberti-Markt“ auf dem Schlossplatz. Abfahrt in Neumünster ist gegen 7 Uhr, wie der Verein Kulturlokschuppen mitteilte.

Bei beiden Fahrten wird eine historische Elektrolokomotive vom Typ 181 eingesetzt. Sie zieht den blauen „Hanse-Treff“ und den Mitteleinstiegwagen sowie gemietete Wagen. Alle Informationen zu diesen und weiteren geplanten Fahrten gibt es im Internet unter www.helev.de.

Die Interessengemeinschaft Kulturlokschuppen Neumünster restauriert den historischen Lokschuppen und nimmt ihn langsam wieder in Betrieb. Die Macher um Thomas Kittel haben große Pläne.