Neumünster

„Das ist nicht nur für das Orchester eine riesengroße Freude. Kaum wurden die ersten Signale über unsere Planungen zu diesem Konzert gesendet, liefen bei uns viele Anfragen auf, wann und wo das Konzert stattfindet“, sagte Bernd Müller, Vorsitzender des Vereins für Jugendmusik Neumünster.

Das erste größere Konzert des einzigen Mädchen-Blasorchester Deutschlands nach fast zwei Jahren soll den Gästen unter der Leitung des neuen Dirigenten Christos Meitanis ein breites Repertoire mit vielen musikalischen Leckerbissen bieten. Einen kleineren Auftritt im Freien hatte der Mädchen-Musikzug Neumünster (MMN) im August 2020.

MMN: Großer Auftritt im Festsaal der Stadthalle Neumünster

Die Proben laufen bereits seit einigen Wochen auf Hochtouren. Die organisatorischen Planungen sind abgeschlossen, sodass das Konzert am Sonnabend, 27. November, um 18.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) im Festsaal der Stadthalle Neumünster stattfinden kann.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Eintrittskarten für zwölf Euro gibt es über die Kontaktadresse maedchen-musikzug@googlemail.com, per Telefon 01573/8089316, in der Musikschule Neumünster am Haart 32 und im Konzertbüro Auch & Kneidl am Großflecken. „Für den Einlass gelten die bekannten 3G-Regeln“, sagt Bernd Müller.