Neumünster

Am Montag, 30. Mai, wird um 19.30 Uhr im Theater in der Stadthalle Neumünster die neue Dirigentin des Marinemusikkorps Kiel, Kapitänleutnant Inga Hilsberg, zum ersten Mal dieses Orchester in einem Konzert leiten. Präsentiert wird es vom Serviceclub Ladies Circle Neumünster.

Nachdem Mitte Februar Fregattenkapitän Friedrich Szepansky in die Pension verabschiedet wurde, übernahm Inga Hilsberg die Leitung. Sie ist damit die erste Dirigentin eines Marinemusikkorps in der Geschichte der Bundeswehr.

Erste Frau in der Geschichte der Bundeswehr an der Spitzen eines Marinemusikkorps

Auf dem Konzert soll es die Vielfalt der symphonischen Blasmusik mit originalen Kompositionen und neuen Arrangements zu hören geben. Das Orchester schlägt den Bogen von bekannten Märschen bis zur Filmmusik mit Kompositionen von Gustav Holst über John Williams bis hin zu Roland Kaiser.

Der Ladies Circle Neumünster unterstützt in erster Linie lokale Projekte für Frauen und Kinder – beispielsweise spendete der Club „Tapferkeitskisten“ an kranke Kinder auf der Kinderstation des Friedrich-Ebert-Krankenhauses.

Dieses erste Benefizkonzert des Clubs findet zugunsten der Julimarina-Stiftung Neumünster statt. Alle Einnahmen werden für deren Jugendarbeit mit pädagogischem Hintergrund gespendet. So soll damit etwa Neumünsteraner Kindern im Alter zwischen neun und 15 Jahren ein persönliches Sommer- und Herbst-Abenteuer ermöglicht werden, wie LC-Präsidentin Viktoria Getz mitteilte.

Die Eintrittskarten kosten 20 Euro (ermäßigt 18 Euro). Sie können unter Tel. 0177/6533647 oder per E-Mail unter lc13-ticket@gmx.de bestellt werden.