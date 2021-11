Martins-Feuer auf dem Großflecken in Neumünster

Neumünster

Die evangelischen und katholischen Christen laden am Martinstag (Donnerstag, 11. November) gemeinsam zu Gesang am Lagerfeuer auf den Großflecken von Neumünster ein. Um 17 Uhr geht es los.

Die Katholiken von St. Maria-St. Vicelin und die Protestanten der Vicelin- und der Anschar-Kirche mussten St. Martin im vergangenen Jahr im „Corona-to go-Modus“ feiern, aber nun können die Kinder und ihre Familien wieder die Legende des Heiligen Martin am Feuer auf dem Großflecken erleben.

Dort wird am Festtag des Heiligen Martins der Bettler sitzen und frieren und auf den Mann hoffen, der als Soldat seinen warmen Mantel mit ihm teilt – wie in der alten Erzählung. Im Traum begegnet diesem Soldaten später Jesus, der zu ihm sagt: „Das, was Du dem Bettler getan hast, das hast Du mir getan!“ Obwohl er versucht, sich im Gänsestall zu verstecken, finden ihn die Menschen und machen ihn zu ihrem Bischof.

Wittorfer Pfadfinder entzünden am Martinstag das Feuer in Neumünster

Kinder und Familien sind am 11. November eingeladen, mit Laternen zu kommen und das Anspiel zu verfolgen. Die Wittorfer Pfadfinder entzünden das Feuer, die Geistlichen der drei Innenstadtgemeinden gestalten die ökumenische Feier, und der Posaunenchor der Anschargemeinde wird die Martins- und Laternen-Lieder begleiten.

Auch Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger wird den Kindern und Erwachsenen ein Wort zum Teilen mitgeben. Anschließend wird genau das für die Kinder erlebbar gemacht, wenn sie Laugenstangen bekommen und diese mit ihrem Nachbarn teilen dürfen. Mit einem ökumenischen Segen wird die Feier enden.

„Uns ist wichtig, dass wir hinausgehen zu den Menschen und die Botschaft des Heiligen Martin auf den Großflecken tragen“, heißt es aus dem Vorbereitungs-Team. Und bereits am Vormittag des 11. November werden die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten der Kirchengemeinden über den Heiligen sprechen.

Das Vorbereitungsteam hat für diesen Tag ein großes „Ideen-Paket“ erstellt, aus dem sich die pädagogischen Fachkräfte bedienen konnten. Neben der gemeinsamen Vorbereitung auf diesen Tag wird das Teilen ein gleiches Element aller fünf Kindertagesstätten sein. Bäcker Michely wird für diesen Tag über 500 Martinsherzen kreieren, die dann in den Gruppen geteilt werden – so wie es der Heilige Martin auch getan hat.

„Die Botschaft von Sankt Martin gilt heute wie damals und kann jedem in seinem Alltag Vorbild sein – deshalb ist dieses Fest für Kinder und Erwachsene gleichermaßen wichtig“, sagt Bettina Boxberger von der Vicelingemeinde.