Neumünster

Werden die Corona-Regelungen in Neumünster eingehalten? Die Stadt Neumünster präsentiert erste Ergebnisse der Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst und lobt den Großteil der Menschen, der die Maßnahmen mitträgt.

Seit zwei Wochen Maskenpflicht in Neumünsters Innenstadt, 2G auf dem Weihnachtsmarkt

Seit Montag, 22. November, müssen Menschen in der Neumünsteraner Innenstadt sowie im Designer-Outlet-Center eine Maske tragen, der Weihnachtsmarkt auf dem Großflecken findet unter 2G statt. Auf dem Weihnachtsmarkt wurden laut Stadt in den ersten zwei Wochen 2501 Kontrollen durchgeführt und dabei 45 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Gegen die Betroffenen wurden anschließend Verfahren eingeleitet.

Bei der Maskenpflicht beließen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes zunächst bei Ermahnungen, mittlerweile werden Verstöße aber auch hier geahndet. In 1300 Fällen wurden Menschen darauf hingewiesen, dass sie ihren Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt trugen. 20 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden daraufhin eingeleitet.

Bei Verstoß gegen Corona-Regeln droht Bußgeldverfahren

Wer sich nicht an die geltenden Regelungen hält, muss mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen. Die Betroffenen erhalten in den kommenden Tagen Post von der Stadt Neumünster und sollen eine Stellungnahme abgeben.

Grundsätzlich hielten sich die Bürgerinnen und Bürger in Neumünster jedoch gut an die Vorgaben, betont die Stadt. Die Regelungen seien wichtig, um die Pandemie weiter zu bekämpfen. Daher appelliert Oberbürgermeister Tobias Bergmann auch weiterhin an die Menschen vor Ort, die Auflagen zu beachten. „Diese Regeln müssen auch eingehalten werden. Dies werden wir weiter kontrollieren“, so Bergmann.