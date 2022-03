Messerstecherei an der Kieler Straße in Neumünster

Neumünster

Gegen 15.40 Uhr gab es am Dienstag an der Kieler Straße in Neumünster plötzlich große Aufregung und viel Geschrei. Mehrere Personen waren offenbar aneinandergeraten.

Innerhalb weniger Minuten war die Kieler Straße, gleich an der Einmündung zum Kuhberg vor der Sparkasse Südholstein, erfüllt von Streifenwagen der Polizei. Wenig später kamen mehrere Rettungswagen, und auch zwei Notarzt-Fahrzeuge waren vor Ort.

Polizisten eilten zum Tatort auf der Kieler Straße. Quelle: Thorsten Geil

Auf dem Gehweg lag ein Mann, offenbar schwer verletzt. Mehrere Menschen kümmerten sich um ihn. Auch die Polizistinnen und Polizisten leisteten Erste Hilfe. Auch ein weiterer Mann hatte offensichtliche Verletzungen. Polizisten räumten die Baustellenschilder zur Seite, damit die Rettungswagen hier vorfahren konnten. Weil die Kieler Straße hier stadteinwärts gesperrt ist, war es recht eng.

„Es gab eine größere Messerstecherei mit mehreren beteiligten Personen. Die Fahndung nach mehreren Personen läuft“, sagte die Polizeieinsatzstelle.