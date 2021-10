Michael Kahl ist jetzt Ehrenkreishandwerksmeister in Mittelholstein

Neumünster

Mit der Ernennung zum Ehrenkreishandwerksmeister würdigt die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein (Neumünster und Bad Segeberg) die Verdienste von Michael Kahl für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement zum Wohle des Mittelholsteiner Handwerks. Michael Kahl stand zehn Jahre an der Spitze der Kreishandwerkerschaft.

„Michael Kahl war es immer wichtig, die Interessen des organisierten Handwerks in Mittelholstein nach außen zu bündeln und nach innen zu vereinen sowie die Kreishandwerkerschaft weiterzuentwickeln“, teilte die Kreishandwerkerschaft mit. Im Mai hatte er dieses Amt an seinen Nachfolger Lars Krückmann übergeben.

Sichtlich gerührt bedankte sich Michael Kahl auf der Mitgliederversammlung für diese Ehrung. „Das Ehrenamt hat mir stets viel Freude bereitet. Es haben sich private und berufliche Freundschaften entwickelt, die es ohne diese Tätigkeit nicht geben würde. Allein dafür hat sich der zeitliche Aufwand mehr als gelohnt“, sagte er.

Michael Kahl setzte sich stets für den Nachwuchs im Handwerk ein

Michael Kahl war 15 Jahre im Vorstand der Kreishandwerkerschaft, davon zehn Jahre Kreishandwerksmeister. In der Raumausstatter- und Sattler-Innung Schleswig-Holstein ist er seit 1996 Vorstandsmitglied und war auch hier über zehn Jahre der Vorsitzende. Er setzte sich auch stets für die Nachwuchsgewinnung ein. Im Jahr 2015 sprach er sich dafür aus, Flüchtlinge als Auszubildende zu gewinnen.

Sein Nachfolger Lars Krückmann zeichnete Michael Kahl für die Tätigkeit auch mit der Goldenen Ehrennadel aus. Zu den ersten Gratulanten gehörte Kammerpräsident Ralf Stamer. Die offizielle Verabschiedung von Michael Kahl erfolgt auf dem Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft im Februar.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein gehören 19 Innungen mit rund 825 Betrieben sowie ein Landesverband mit mehr als 430 Betrieben an. Sie hat Sitze in Neumünster und in Bad Segeberg.