Millionenprojekt Technikum in Neumünster fertig

Neumünster

Die Kritiker der Modulbauweise mussten sich revidieren: In nur elf Monaten Bauzeit ist an der Riemenschneiderstaße in Neumünster das Technikum für die drei Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) hochgezogen werden. Am Mittwoch übernahm die Stadt den Bau vom Generalunternehmer.

In den politischen Gremien der Ratsversammlung war jahrelang darüber diskutiert worden, ob das Gebäude klassisch Stein auf Stein gebaut werden sollte oder wie ein Fertighaus mit vorgefertigten Modulen. 2019 hatte die Ratsversammlung dann entschieden. Im August 2020 wurde der erste Spatenstich gesetzt, im November kamen die Bauteile, im Dezember wurde mit dem Innenausbau begonnen.

In einem künftigen Labor im Technikum fand die kleine Übergabefeier statt. Quelle: Thorsten Geil

Das neue Gebäude mit etwa 2900 Quadratmetern Raumfläche steht neben der Außenstelle der Elly-Heuss-Knapp-Schule (ehemals Wippendorfschule) an der Riemenschneiderstraße. Die EHKS wird auch der Hauptnutzer sein, gemeinsam mit der Theodor-Litt- und der Walther-Lehmkuhl-Schule.

Labore für die Berufsbildungszentren von Neumünster

In dem Neubau sind sechs Labore und sechs Klassenräume mit diversen Nebenräumen entstanden. Darin werden künftig Schüler in den Ausbildungsgängen Biologisch-technische Assistenz (BTA), Chemisch-technische Assistenz (CTA), Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA) und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz (MTLA) unterrichtet. Die Räume sollen aber auch als Schülerlabore für die allgemeinbildenden Schulen zur Verfügung stehen und für die Begabtenförderung oder Projekte wie „Jugend forscht“ genutzt werden.

Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) erinnerte nur kurz an die Ratsdebatten. „Die Stadt wird nun prüfen, ob die Modulbauweise eine gute Idee auch für weitere Projekte ist“, sagte Tauras am Mittwoch, als er das Gebäude vom Generalunternehmer Kleusberg übernahm. Die Firma aus Wissen (Rheinland-Pfalz) war als Sieger aus einer europaweiten Ausschreibung hervorgegangen.

Schulleiter Olaf Hirt (von links), Projektleiter Stefan Böttner (Firma Kleusberg), Schulleiter Jörg Leppin und Architektin Anna Bill zeigen ein Foto aus der Bauphase. Quelle: Thorsten Geil

Und alle Beteiligten zeigten sich in der kleinen Feierstunde zufrieden mit dem Unternehmen. „Wenn immer wir ein Problem hatten, wurde es sofort gelöst. Alle haben hier an einem Strang gezogen, von der Architektin bis zum Schulhausmeister“, sagte Gundula Schuhmacher, die Projektleiterin in der Bauverwaltung. Das Gebäude sei pünktlich und im Rahmen der Kostenplanung fertig geworden.

11,8 Millionen Euro hat der Bau in Neumünster gekostet

11,8 Millionen Euro hat der Bau gekostet, so wie vor einem Jahr angekündigt. 1,5 Millionen Euro hat das Land Schleswig-Holstein zugeschossen. Im Jahr 2019 war allerdings noch von 9,1 Millionen Euro die Rede gewesen, 2017 sollte der Bau nur 5,6 Millionen Euro kosten.

Die 11,8 Millionen Euro sind der Preis für das nackte Gebäude. Möbel und Labore gibt es noch nicht, und gerade die sensible (und teure) Laboreinrichtung ist noch nicht einmal bestellt. Bei der ersten europaweiten Ausschreibung hatte kein Unternehmen ein Angebot abgegeben. Die zweite Ausschreibung endet am Donnerstag dieser Woche. Gundula Schuhmacher: „Ich bin optimistisch. Allerdings mussten wir zugestehen, dass die Lieferfrist vom 15. März auf 15. Mai verlängert wird.“ Wie überall auf dem Bau habe auch diese Branche Probleme mit dem Nachschub und den Rohstoffen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die drei RBZ wollen in den nächsten Wochen aber schon die ersten Klassenräume beziehen und mit dem theoretischen Unterricht in den neuen Räumen beginnen. Gerade die Theodor-Litt-Schule braucht dringend ein neues Labor, weil eines seit einem Wasserschaden nicht mehr zu nutzen ist. „Das neue Technikum ist ein großer Schritt für die RBZ. Es bringt uns inhaltlich weiter, und wir können in den naturwissenschaftlich und technisch geprägten Berufsbildern noch viel besser ausbilden“, sagte Jörg Leppin, Leiter der EHKS.