Mit 4,26 Promille in Neumünster erwischt

Neumünster

Am Sonnabend in der Mittagszeit kontrollierte die Besatzung eines Streifenwagens einen Autofahrer auf der Altonaer Straße In Neumünster. An dem Fahrer des VW Golf 3 fiel bei der Überprüfung des Führerscheins sowie der Fahrzeugpapiere zunächst nichts auf. Die routinemäßige Frage nach dem Genuss von alkoholhaltigen Getränken vor Antritt der Fahrt verneinte der Fahrer.

4,26 Promille am Steuer in Neumünster

Während der Kontrolle nahmen die Polizisten jedoch einen Alkoholgeruch wahr. Der Fahrer musste pusten, und diese Überprüfung ergab einen stolzen Wert von 4,26 Promille.

Dem 62-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten, und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Er muss sich nun strafrechtlich für sein Verhalten verantworten, teilte die Polizeidirektion mit.

Auf dem Bahnhof in Neumünster war im April ein Mann mit einem ähnlich hohem Wert angetroffen worden, allerdings als Fußgänger.