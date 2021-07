Mit dem Bus besser zum Einkaufen in Neumünster

Neumünster

Seit Sonntag (25. Juli), gibt es kleine Erweiterungen im Fahrplan für den Stadtverkehr Neumünster. Die SWN Verkehr GmbH hat auf Kundenwünsche reagiert und kleine Änderungen im Liniennetz zum Fahrplanwechsel umgesetzt.

„Im Wesentlichen geht es um eine bessere Anbindung für Faldera und die Böcklersiedlung an das Einkaufszentrum Freesen-Center“, sagte Matthias Schmidt von SWN Verkehr.

Kleine Änderungen im Fahrplan von Neumünster

Die Neuerung ist auf der Linie 44: Eine bessere Anbindung des Stadtteils Faldera und der Böcklersiedlung an das Freesen-Center war der Wunsch vieler Neumünsteraner. „Dieser Bitte kommen wir mit einer Streckenänderung auf der Linie 44 nach, indem diese Linie von nun an über die Liegnitzer Straße und den Falderapark fährt“, erklärt Schmidt.

Die Fahrgäste können jetzt von der Linie 3/33 auf die Linie 44 wechseln und so bequem zum Einkaufen ins Freesen-Center fahren oder ein Ziel in der Böcklersiedlung erreichen. Das Fahrplanheft vom August 2020 bleibt weiter gültig.

Ein Extra-Fahrplanheftchen für die Linie 3/33 und 4/44 fasst die Fahrpläne für diese Linien übersichtlich zusammen.

Die Fahrgastzahlen in den Linienbussen steigen in Neumünster langsam wieder. In der schlimmen Corona-Zeit gab es massive Einbrüche.

Außerdem gibt es eine neue Haltestelle zwischen „Südbahnhof“ und „Krankenhaus“ für die Linien 177, 704 und 624 stadteinwärts. Der Bus fuhr an der neuen Haltestelle „Alemannenstraße“ schon vorher vorbei; darum entstehen keine weiteren Änderungen bei den Zeiten, so die SWN.