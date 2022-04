Müllabfuhr in Neumünster: Neue Termine wegen Ostern

Neumünster

Wie in jedem Jahr verschieben sich die Abfuhrtermine der Mülltonnen rund um Ostern. Die Biomüll-Abfuhr am Karfreitag, 15. April, wird beispielsweise am Sonnabend, 16. April, nachgeholt.

In der Woche nach Ostern verschieben sich alle Touren jeweils um einen Tag nach hinten: Die Tour am Montag (18. April) wird am Dienstag (19. April) gefahren – und so weiter: Die Dienstag-Touren wandern auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Sonnabend (23. April). Die Müllabfuhr kommt aber auf jeden Fall – es wird nicht gestreikt.

Außerdem teilt die Stadtverwaltung von Neumünster mit, dass die Wertstoffsammelplätze im Stadtgebiet am Ostersonnabend, 16. April, geschlossen bleiben.