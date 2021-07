Neumünster

Seit 1975 beobachtet der Naturschutzbund Neumünster in Mittelholstein die Bruterfolge der Störche, immer in exakt demselben Gebiet. In diesem Jahr starben weit über 20 Jungtiere, wie der Ehrenvorsitzende und Storchenbeauftragte Peter Hildebrandt berichtete.

Einen Totalausfall der Brut gab es in Neumünster-Einfeld, Krogaspe, Schmalstede, Bargstedt, Langwedel, Armstedt, Großenaspe und Daldorf. Doch auch in den anderen Horsten lichteten sich die Reihen im Sommer merklich. Von den ursprünglich 25 Horstpaaren blieben nur noch 17 Paare mit ausgedünnter Jungzahl übrig.

„Dabei sah es anfangs noch sehr günstig und rekordverdächtig aus. Die brutwilligen Altvögel kamen durchschnittlich sehr zeitig, teilweise schon im Februar aus dem Winterquartier zurück“, berichtete Hildebrandt.

Jungstörche um Neumünster hatten mit dem Wetter zu kämpfen

Die früh geschlüpften Segelflieger sahen sich aber einem lang anhaltenden, nasskaltem Wetter ausgesetzt. Viele starben dann an Unterkühlung, einer Pilzinfektion und Lungenentzündung. Im Sommer machte dann den jungen Vögeln die starke Hitze und Trockenheit zu schaffen. Einige Anwohner stellten Wasserwannen bei den Horsten zur Verfügung, die von den Altvögeln bereitwillig angenommen wurden. Die Altvögel transportierten Wasser in ihren langen Schnäbeln zu den Jungen. Dennoch kamen weitere Jungvögel um.

Von den verbliebenen 17 zumindest teilweise erfolgreichen Storchenpaaren werden immerhin 38 Jungstörche die Reise ins Winterquartier antreten. Nach Ansicht von Peter Hildebrandt ist das kein schlechtes Ergebnis. In den Rekordjahren von 2019 und 2020 wurden zwar 57 und 53 Jungtiere flügge, doch selbst im Hitzesommer 2018 waren es 39 und 2017 nur 23.

Nach den Aufzeichnungen von Hildebrandt werden Vierlinge in Bimöhlen-Weide bei Hegebuchenbusch und in Bad Bramstedt-Bissenmoor den Horst verlassen. Drillinge erfreuen in Bönebüttel, Wiemersdorf, Hagen, Hitzhusen, Weddelbrook und Meezen die Anwohner der Dörfer. Zwillinge verlassen in Gnutz, Bimöhlen, Bimöhlen-Mühlenkamp und Bad Bramstedt den Horst.