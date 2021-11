Nach 30 Minuten war die Bombe in Neumünster entschärft

Neumünster

Adrenalinschübe hat Oliver Kinast auch nach vielen Jahren immer noch, aber wenn der Leiter des Kampfmittelräumdienstes Schleswig-Holstein die Zünder an der Bombe herausschraubt, ist es für ihn reines Handwerk. „Stressiger ist es vorher, wenn ich mich der Bombe zum ersten Mal nähere und noch nicht weiß, was mich erwartet“, sagte Kinast am Donnerstag nach getaner Arbeit. In 30 Minuten hatten er und sein Kollege Mark Wernicke die Bombe unschädlich gemacht.

Lesen Sie auch Liveticker von der Entschärfung

Am südlichen Rand des Flugplatzes Neumünster war die amerikanische 250-Kilo-Bombe entdeckt worden. Bei Routineüberprüfungen vor Bauarbeiten an einem Abzweiger des Baumschulenwegs hatten alte Luftbilder den Verdacht auf den Blindgänger ergeben, der sich bei genauer Überprüfung bestätigt hatte. 1944/45, als die Bombe fiel, war hier noch ein großer Militärflugplatz, jetzt ist es der Garten eines Privathauses.

Die Bombe lag in Neumünster in sechs Metern Tiefe

Die Bombe mit zwei Zündern lag in sechs Metern Tiefe. Um sie zu bergen, mussten ein Schacht gesetzt und das Grundwasser abgepumpt werden. Erst am Donnerstagmorgen wurde sie gegen 10.30 Uhr von den Kampfmittelräumern Hauke Seib und Karlheinz Werbitzky geborgen, damit ihre beiden Kollegen sich den Zündern widmen konnten. „Ein Zünder war gerissen. Das hat es nicht leichter gemacht, aber dafür ging es dann erstaunlich einfach“, sagte Oliver Kinast. Um 11.05 Uhr ging eine grüne Leuchtrakete als Zeichen der Entwarnung hoch.

Eigentlich sollte die Arbeit früher beginnen, aber das eingerichtete Sperrgebiet mit einem Radius von einem Kilometer um die Bombe herum war noch nicht frei. Eigentlich mussten die rund 1500 Bewohner das Gebiet um 8 Uhr verlassen haben, doch bei Kontrollfahrten entdeckten Polizisten danach noch Menschen in einem Haus an der Königsberger Straße.

Zur Galerie Um 11.05 Uhr war die amerikanische Fliegerbombe am Donnerstag entschärft. 1500 Menschen hatten ihre Wohnungen im Sperrgebiet verlassen müssen.

„Zwei uneinsichtige Familien weigerten sich zu gehen. Die Polizei musste mit Verstärkung und einem Mitarbeiter des Ordnungsamts kommen. Der hat den Leuten erklärt, dass die Räumung abgesagt wird und sie die Rechnung für den gesamten Einsatz bekommen. Da haben sie dann schnell ihre Sachen gepackt“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz.

Stadtbrandmeister Heiko Kaack bei der Einsatzbesprechung im Gefahrenabwehrzentrum. Quelle: Sven Janssen

Der Einsatz der Helfer hatte früh begonnen. Um 7.15 Uhr wurden rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Feuerwehren, Regieeinheit und Technischem Hilfswerk im Gefahrenabwehrzentrum eingewiesen, wer welche Kreuzung überwacht. 20 Sperrpunkte wurden zwischen Wasbeker Straße, Freesen-Center, Flugplatz und der Breslauer Straße eingerichtet.

An den meisten Kreuzungen standen jeweils drei Streckenposten vor den Absperrungen. Aber auch an der entlegensten Stelle überhaupt, dem Fußgängerüberweg über die Bahnlinie im Stadtwald, waren drei Männer im Einsatz. Lars Boehnke und Dominik Szymkowiak vom THW und Jonathan Dawkins von der Freiwilligen Feuerwehr Tungendorf machten hier Dienst. „Hier ist erstaunlich viel Betrieb, aber wir dürfen niemanden in das Sperrgebiet hineinlassen“, sagte sie.

Fünf Pkw mussten in Neumünster abgeschleppt werden

Schon weit vor dem Evakuierungszeitpunkt (8 Uhr) musste ein Abschleppwagen vor dem DRK-Haus an der Schützenstraße fünf Pkw beseitigen, die das Halteverbot ignoriert hatten. Das war eingerichtet worden, damit dort die Busse und Krankentransporter halten konnten, die alte und kranke Menschen brachten. Gut 30 Menschen wurden dort von ehrenamtlichen Helfern des Roten Kreuzes betreut und versorgt.

Helga Stegelmann (links) und Karin Haker waren neugierig, wie es im DRK-Haus läuft und lobten die freundliche Betreuung. Quelle: Sven Janssen

„Ich hätte mich auch ins Auto setzen und zum Einkaufen fahren können, aber ich wollte mir das hier mal anschauen“, sagte Helga Stegelmann aus der Sudetenlandstraße. Sie verbrachte den Vormittag mit ihrer Nachbarin Karin Haker beim DRK und lobte die Betreuung.

Die Bewohner sind froh, dass sie keine Bombe mehr im Garten haben

Auch Thomas Beek aus der Lötzener Straße saß hier. „Ich bin mit dem Evakuierungs-Bus gekommen, das hat alles gut geklappt. Ich bin froh, dass es das gibt. Wäre die Räumung nicht so kurzfristig gekommen, hätte ich mich bei Freunden in Kiel einquartiert“, sagt er und ergänzte: „Ich habe die Flutkatastrophe in Thailand erlebt. Dagegen ist das hier nichts. Wir sollten zufrieden sein.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegen 11.45 Uhr kam die Nachricht, dass die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurück und die Geschäfte im Freesen-Center öffnen durften. Bis zur nächsten Entschärfung, denn Fachleute sind sich sicher, dass im Untergrund von Neumünster noch viele Blindgänger schlummern. Oliver Kinast: „Auf Neumünster sind im Weltkrieg etwa 2500 Tonnen Bomben abgeworfen worden. Etwa zehn Prozent sind damals nicht explodiert, also gab es theoretisch 1000 Blindgänger.“ Und die sind noch längst nicht alle geborgen.

Insgesamt 218 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Ordnungsamt, Polizei, der Hilfsorganisationen DRK und Malteser Hilfsdienst, Regieeinheit und THW waren im Einsatz, um für eine reibungslose Evakuierung und Betreuung der Menschen zu sorgen.

Oberbürgermeister Tobias Bergmann war gemeinsam mit Stadtrat Oliver Dörflinger vor Ort und informierte sich aus erster Hand. „Mein ganz besonderer Dank gilt den vielen Einsatzkräften für die geleistete Arbeit und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis“, sagte Bergmann.

Erleichtert sind auch die Bewohner des Grundstücks, die nun keine Bombe mehr in ihrem Garten haben. „Die ganzen Vorbereitungen haben uns seit Wochen beschäftigt. Wir sind heilfroh, dass das vorbei ist“, sagten sie.