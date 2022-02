In Neumünster sind am Sonnabendmorgen ein Trecker und ein VW-Bus kollidiert. Ein Mensch wurde verletzt. Wegen der aufwendigen Bergung der Landmaschine musste die L 328 zeitweilig gesperrt werden. Noch gibt es Verkehrsbehinderungen.

Nach Kollision in Neumünster: VW-Bus liegt auf der Seite

Von Marc R. Hofmann