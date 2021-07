Neumünster

Die 25 Mieter in dem Wohnkomplex Holsatenring 80-84 können auch am Tag nach dem verheerenden Brand noch nicht in ihre Wohnungen zurück. Das kann auch noch lange dauern, denn es herrscht Einsturzgefahr. Nicht einmal die Brandermittler der Kriminalpolizei dürfen das Gebäude betreten, wie Polizeisprecher Sönke Petersen sagte.

In dem Gebäude mit drei Hauseingängen und insgesamt 18 Wohnungen war am Donnerstagmorgen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen – vermutlich auf der linken Seite (Hausnummer 84). Schnell fraß sich das Feuer, trotz eines riesigen Einsatzes von Feuerwehr, Polizei und anderen Helfern, durch das Dach des gesamten Wohnkomplexes. Sieben Menschen wurden durch Rauchgase verletzt, aber alle konnten noch am Donnerstag wieder das Krankenhaus verlassen.

Der Vorgarten ist mit Flatterband abgesperrt. Das Dachgeschoss ist zerstört. Quelle: Thorsten Geil

Mit Flatterband ist am Freitagmorgen der Vorgarten abgesperrt. Auf dem Rasen liegen immer noch kaputte Dachpfannen, die heruntergefallen sind. Reste der Dämmwolle fliegen herum. An den drei Hauseingängen hat die Polizei jeweils ein Schild angebracht: „Ist beschlagnahmt! Betreten verboten!“ Die Mieter können nicht einmal ein paar Sachen aus ihren Wohnungen holen. „Wir wissen einfach nicht, ob das Dach noch hält. Das muss erst ein Statiker untersuchen“, sagte Sönke Petersen, Pressesprecher der Polizeidirektion Neumünster.

Sechs Bewohner sind nach Angaben von Stadtsprecher Stephan Beitz bei Freunden oder Bekannten untergekommen; für zehn weitere Bewohnerinnen und Bewohner hat die Stadt für eine Unterbringung gesorgt. „Eine Familie haben wir in einer Wohnung untergebracht, die anderen schlafen eine Nacht in der Jugendherberge Kiek in“, sagte Beitz.