Tasdorf

Die Pferdewelt in Schleswig-Holstein trauert, denn einer ihrer Großen ist abgetreten. Hans Helmut Sievers (85) aus Tasdorf bei Neumünster ist nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Der Landwirt wuchs mit Tieren auf, lebte all die Jahre mit ihnen, aber besonders die Pferde hatten es ihm angetan. Schon früh lernte er das Reiten. 1951 startete er als 14-Jähriger das erste Mal beim großen Reitturnier in den Holstenhallen, und seitdem hat er kein Turnier und keine Holsteiner- oder Trakehner-Tage mehr verpasst. 2018 rechnete er aus, dass er in seinem Leben mehr als 1300 Tage bei Pferdeveranstaltungen in den Holstenhallen verbracht hat.

Fritz Thiedemann drückte ihm 1956 die Daumen in Neumünster

Bis 1960 startete er selber bei dem Holstenhallen-Turnier. 1956 durfte er zum ersten Mal in einem S-Springen ran. Vor ihm war Fritz Thiedemann mit dem berühmten Meteor im Parcours. „Im Einritt rief er mir zu: ,Junge, halt die Ohren steif!’“ Fritz Thiedemann war vier Monate später Olympiasieger mit Meteor. Als Helmut Sievers 2015 durch den Innenminister mit dem Meteor-Preis ausgezeichnet wurde, fühlte er sich auch aus diesem Grund sehr geehrt.

Als Holsteiner-Züchter war er sehr erfolgreich und stellte mehr als 30 gekörte Hengste. Lange war er selber Mitglied der Körkommission und auch als Richter unterwegs. Bis zuletzt wurde sein Rat von Fachleuten geschätzt, ebenso seine liebenswürdige und besonnene Art. Sievers war Ehrenmitglied beim Holsteiner Verband und hat wohl alle Auszeichnungen erhalten, die man als Pferdemann von den Verbänden nur bekommen kann.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Leitung des Familienbetriebs in Tasdorf hatte Helmut Sievers längst an seinen Sohn Harm übergeben, aber der Senior war noch bis vor nicht allzu langer Zeit noch jeden Tag draußen – bei seinen geliebten Pferden im Stall oder auf der Weide.