Nacht der Musicals startet in Neumünster

Neumünster

Am Donnerstag, 3. März, startet um 20 Uhr im Theater in der Stadthalle in Neumünster ein Show- und Musikabend. „Diese Show ist nicht mehr wegzudenken von Europas Bühnen“, teilt der Veranstalter ASA Event mit.

Seit mehr als 20 Jahren gastiert diese Musicalgala Die Nacht der Musicals jährlich in über 150 Städten in Deutschland und Österreich. Mehr als zwei Millionen Besucher haben die Show bereits gesehen.

Klassiker-Musicals aus Cats, Mamma Mia oder König der Löwen

Präsentiert werden die besten Hits aus den bekanntesten Musicals der Welt in einem gut zweistündigen Programm. Klassiker aus Cats, Elisabeth, Tanz der Vampire, Das Phantom der Oper oder der Rocky Horror Show, Songs aus Mamma Mia, We Will Rock You, Saturday Night Fever, Grease oder The Greatest Showman sind ebenso zu hören und zu sehen wie Stücke aus den Familien-Musicals wie Der König der Löwen, Aladdin oder Frozen. Begleitet werden die Darsteller von einem internationalen Ensemble aus professionellen Tänzern und Tänzerinnen.

Eintrittskarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.dienachtdermusicals.de. Sie kosten zwischen 48,40 und 75,40 Euro.