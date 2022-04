Aukrug

Die Insektenvielfalt in den privaten Gärten soll gefördert und verbessert werden. Hierbei wollen Naturschutzring Aukrug, der Verein Extensive Rinderhaltung im Naturpark Aukrug (Erna) und der Naturpark Aukrug die Bewohner der Region mit einer ganz besonderen Aktion unterstützen.

„Wir freuen uns, wenn es in bunten Blühflächen und im Garten summt, brummt und flattert. Deshalb haben wir uns nach erfolgreichem Start in Aukrug im vergangenen Jahr zusammengetan und bieten Privatgärtnern in der Naturparkregion an, sich an drei Ausgabestellen kostenfrei eine Portion Saatgut für den heimischen Garten abzuholen“, sagt Bonnie Bogner, Geschäftsführerin im Naturpark Aukrug.

Aukruger Bienenweide: Insekten vor der eigenen Haustür helfen

„Den Bienen, Schmetterlingen und Hummeln vor der eigenen Haustür zu helfen, ist ganz einfach: Wer ein Stückchen Garten übrig hat, kann die Aukruger Bienenweide aussäen und so bis in den Herbst hinein einen reich gedeckten Tisch an Pollen und Nektar anbieten“, ergänzt sie.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die einjährige Blühmischung enthält folgendes Saatgut: 34,5 Prozent Buchweizen, 18 Prozent Öllein, 14 Prozent Phacelia, 11 Prozent Sonnenblumen, 3 Prozent Dill, 3 Prozent Kulturmalve, 3 Prozent Inkarnatklee, 3 Prozent Leindotter, 2,5 Prozent Perserklee, 2,5 Prozent Alexandrinaklee, 2,5 Prozent Serradella, 2,5 Prozent Sommerwicken und 0,5 Prozent Ringelblume.

Die Aussaat sollte mit 2g/m² ab Mai nach dem letzten Frost erfolgen. Im Sommer kann man sich dann an dem geschäftigen Treiben und der bunten Vielfalt erfreuen. Ein kleiner Tipp für langfristige Unterstützung: Wenn die Stängel nach dem Verblühen noch über den Winter stehenbleiben, dienen sie einer Vielzahl an Insekten als Versteck und Nistmöglichkeit für den Winter.

Kostenloses Saatgut: drei Ausgabestellen in der Region

Die Ausgabe des Saatgutes in haushaltsüblichen Mengen erfolgt an folgenden Ausgabestellen: bei der Land- und Gartentechnik Tietz, Böker Strasse 23, Aukrug, montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, im Frischemarkt Stave, Dörpstraat 22, Luhnstedt, zu den Öffnungszeiten montags bis freitags von 5.30 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 5.30 bis 13 Uhr und beim Stadtmarketing Kellinghusen in der Hauptstr. 18, von Montag bis Freitag, jeweils 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag 14 bis 17 Uhr (mittwochs geschlossen).