Brügge

Auf dem Grundstück der abgebrannten Gaststätte „Brügger Markt“ ist Bewegung gekommen. Eindreiviertel Jahre nach dem verheerenden Brand am Marktplatz in Brügge tragen jetzt Arbeiter die Ruinenreste ab – und sorgten in der Einwohnerversammlung unter den knapp 40 Besucherinnen und Besuchern für gute Laune. „Für uns Brügger ist es immer furchtbar, an diesem Schutthaufen vorbeizufahren“, sagte ein Zuhörer am Montag in Stoltenbergs Gasthof.

Die Genehmigung für die Ruinenräumung kam im vergangenen Juni, Eigentümerin Claudia Büsgen berichtete zudem vom Abschluss der polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache. „Ein Fremdverschulden wurde nicht festgestellt, die Staatsanwaltschaft geht von einer Selbstentzündung aus“, erklärte die Geschäftsführerin des Unternehmens Central-Bau. Sie brachte zudem eine Überplanung für das seit 2017 geplante Wohnbauprojekt im Ortszentrum Brügges mit. Die visualisierten Ansichten des dreigeschossigen Neubaus bekamen durchweg gute Kritiken.

Kreis muss neuen Entwurf absegnen

Claudia Büsgen hatte für die äußere Überplanung des Neubaus mit 15 Wohnungen die Architektin Alice Kriegel beauftragt. „Das sieht viel freundlicher aus“, urteilte eine Zuhörerin über den Entwurf der Architektin mit Büros in Kiel und Chicago. Beifall gab es auch von der Ortspolitik. „Durch die offene Bauweise sieht es nicht mehr so wuchtig und gewaltig aus“, sagte Bürgermeister Werner Kärgel. Der Entwurf muss jetzt erneut durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde abgesegnet werden. Wann Claudia Büsgen mit dem Bau beginnen kann, ist offen. „Wichtig ist erstmal, dass der Bauplatz freigeräumt und schön plan wird, damit wir bis zum Baubeginn dort Boule spielen können“, meinte Bauausschussvorsitzender Axel Reese mit einem Augenzwinkern.

Beifälliges Klopfen von vielen Zuhörern gab es auch für die Überarbeitung des geplanten Neubaugebiets an der Straße Oberdorf. Ein Arbeitskreis aus Mitgliedern des Bauausschusses und Bürgermeister Werner Kärgel hatte in mehreren Sitzungen die kritischen Anmerkungen aus einer ersten Einwohnerversammlung aufgegriffen. Die mit den Investoren abgestimmte Planung auf der ehemaligen Hofstelle Gnutzmann sieht jetzt 37 Wohneinheiten vor – im ersten Entwurf war noch von 41 Wohneinheiten die Rede.

Neubaugebiet Oberdorf wird abgespeckt

Geplant sind jetzt zwölf Einzelhäuser, drei Doppelhäuser, drei Reihenhausscheiben sowie zwei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohnungen von 55 bis 120 Quadratmetern. „Die Kritik am ersten Entwurf zielte vor allem darauf ab, dass zu dicht gebaut wird. Das haben wir verändert“, betonte Kärgel. Die Grundstücke der Einzelhäuser werden mindestens 600 Quadratmeter groß, die Doppelhäuser sollen auf 800 Quadratmetern Grund stehen. Zudem behält sich die Gemeinde die Option vor, auf einem Grundstück eine Kita zu bauen. Der Bauausschuss hatte dem Entwurf bereits gebilligt, am 21. März berät die Gemeindevertretung über das Vorhaben.

Die Firma Central-Bau Kiel hatte den Brügger Markt im Dezember 2017 gekauft. Die 1760 erbaute Gaststätte, die nicht unter Denkmalschutz stand, sollte abgerissen werden. An gleicher Stelle sollte ein Wohnhaus mit 15 Wohnungen errichtet werden. Ende Juni war die leer stehende Reetdachkate in Brand geraten, dabei hatten Funken den Turm der benachbarten St. Johanniskirche entzündet. Der Kirchturm konnte aber von den Feuerwehren gerettet werden.

Aus dem Publikum kamen vereinzelte Nachfragen zu Details wie Spielplätzen, Gehwegen und der Regenwasserentsorgung. Den vom Planungsbüro B2K vorgestellten Entwurf fand die Zustimmung von Wiltrud de Vries. „Die Fläche ist doch ideal für ein Neubaugebiet. Aber wichtig wäre, wenn nach den neuesten Ökostandards gebaut wird und keine fossile Energie genutzt wird“, sagte die Brüggerin.