Bei allen Bauprojekten laufen wegen steigender Preise die Kosten davon. Auch das DRK Neumünster ist bei der neuen Kita in Tungendorf betroffen. Die Stadt wird wohl einspringen müssen, denn sie braucht dringend mehr Kita-Plätze.

Neue Kita in Neumünster wird deutlich teurer

DRK will bauen

DRK will bauen - Neue Kita in Neumünster wird deutlich teurer

DRK will bauen - Neue Kita in Neumünster wird deutlich teurer

Von Thorsten Geil