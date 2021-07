Neumünster

Am Donnerstag, 8. Juli, wird die neue Ausstellung im Kontraste am Haart 10 mit einer Vernissage eröffnet. Zusammen mit den Künstlerinnen wird Inhaber Johann-Erik Zahnow die Ausstellung um 18 Uhr vorstellen. Die Gemälde hängen schon seit ein paar Tagen an den Wänden des Lokals.

Der Kunst seit der Kindheit verfallen

Susanne Ingwersen (Acryl- und Öl-Malerei) ist der Kunst schon seit ihrer Kindheit verfallen. Seitdem hat sich die Wasbekerin im Selbststudium ihr gestalterisches Können angeeignet, besonders intensiv bildete sie sich ab 2002 bei verschiedenen Künstlern in den unterschiedlichsten Techniken (Acryl, Öl, Aquarell, Kohle, Tusche, Spachteltechniken, Holzschnitt) weiter. „Meine Bilder entstehen aus einer Anfangsidee, im Laufe der bildnerischen Gestaltung fließen durch weitere neue Ideen ständig Veränderungen ein. Zu meiner eigenen Überraschung entsteht dadurch am Ende ein völlig anderes Bild, als zu Anfang von mir geplant war. Das macht die Entstehung meiner Projekte für mich jedes Mal spannend“, sagt sie.

Karen Thilo-Naß begann bereits in den 1980er-Jahren ein intensives autodidaktisches Studium, seit 1997 liegt ihr Schwerpunkt auf Acryl, Aquarell- und experimenteller Malerei. Wie entstehen die Werke der Neumünsteranerin? „Die Bildfindung wächst aus der experimentellen, kreativen Weiterentwicklung von Collagen und durchlebt eine Metamorphose, die das Farbenchaos zu einer lebendigen, strukturierten Ordnung führt.“

Produkte einer Erlebniswelt

Das Ziel sind für sie aber nicht so sehr die fertigen Bilder: „Sie sind vielmehr Produkt einer Erlebniswelt, in deren Mittelpunkt die Verarbeitung von positivem wie negativem Gedankengut steht“, sagt sie.

Bei gutem Wetter findet die Vernissage im Kontraste-Biergarten statt, sagt Kontraste-Inhaber Johann-Erik Zahnow. Führungen durch die Ausstellung im Innenraum finden maximal in Kleinstgruppen und mit dem nötigen Abstand statt.