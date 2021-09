Neumünster

Seinen ersten Arbeitstag als Oberbürgermeister von Neumünster hat Tobias Bergmann (SPD) buchstäblich von Anfang an genossen: Um Mitternacht des 1. September hörte er die Glocken der Vicelinkirche schlagen und wusste: Jetzt ist es endlich soweit. „Das war für mich ein sehr, sehr emotionaler Moment“, sagte er wenige Stunden später.

Bergmann hatte am 30. Mai die Oberbürgermeisterwahl in Neumünster gewonnen – in einer Stichwahl gegen Amtsinhaber Olaf Tauras (CDU). Seitdem hat er sich voller Vorfreude auf den 1. September vorbereitet, hat Praktika in der Verwaltung und mit einer Müllkolonne des Technischen Betriebszentrums (TBZ) gemacht und viele Menschen getroffen. Spätestens seit seiner Vereidigung vor der Ratsversammlung konnte er es kaum noch abwarten, wie er sagte.

Emotional wurde es auch dadurch, dass er und seine Ehefrau Nasanin in der Nacht zum 1. September das erste Mal in ihrer neuen Wohnung am Großflecken schliefen und bewusst bis Mitternacht wach geblieben sind. „Die Wartezeit seit der Wahl war sehr lang, aber jetzt bin ich endlich angekommen“, sagte Bergmann.

Seinen eigenen Stempel hat Tobias Bergmann schon. Quelle: Thorsten Geil

Der Arbeitsweg ins Rathaus ist für den neuen OB sehr kurz, denn er muss nur zu Fuß den Großflecken überqueren. Das hat am Mittwoch trotzdem länger gedauert, denn er traf vor dem Haus zufällig seine ersten Mitarbeiter: die Jungs von der TBZ-Kolonne, mit der er die Straßen gefegt und Mülleimer geleert hatte. „Die haben mich laut begrüßt und mir alles Gute gewünscht“, sagt Bergmann lächelnd.

Diese TBZ-Mitarbeiter und seine Frau – sie sind auf den bislang einzigen Bildern zu sehen, die er gleich am ersten Tag auf dem Schreibtisch aufgestellt hat. Die Bilder an den Wänden, die dort teilweise noch aus der Zeit seines Vor-Vorgängers Hartmut Unterlehberg (SPD) hingen, hat er abnehmen und einen riesigen Gummibaum herausbringen lassen. Bergmann: „Ich gehe demnächst mit meiner Frau in das Kunst-Archiv der Stadt, um mir ein paar andere Bilder für mein Amtszimmer auszusuchen.“ Generell mag er aber eher eine schnörkellose Arbeitsatmosphäre im Büro.

Neumünster-OB will ein Dienst-Fahrrad ausprobieren

Einen Fahrer braucht Bergmann für den Arbeitsweg nicht, und ob er grundsätzlich einen Fahrer benötigt, will er noch abwarten. Der letzte OB-Fahrer hatte zufällig an Bergmanns erstem Arbeitstag seinen ersten Tag im Ruhestand. „Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und ich wollen zunächst versuchen, mit nur einem Fahrer auszukommen. Innerhalb von Neumünster werde ich zunächst selber fahren – vielleicht auch mit einem Dienst-Fahrrad der Verwaltung“, so Bergmann.

Seiner Sekretärin brachte er zu Dienstbeginn einen Blumenstrauß mit. Die wichtigsten Insignien der Macht bekam er dafür von ihr: die Schlüssel zum Rathaus, seinen eigenen OB-Stempel und eine Anstecknadel mit dem Stadtwappen. Auch sein eigenes Handwaschbecken und den OB-Tresor, versteckt in den Schränken, zeigte sie ihm.

Anschließend ging der neue OB über seinen Flur im zweiten Obergeschoss, klopfte an allen Türen und stellte sich vor. „Ich möchte nach und nach alle Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, aber ich bitte schon jetzt um Verständnis, dass das bei 1700 Menschen eine Weile dauern kann“, sagte Bergmann. Allerdings lädt er alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Freitag dieser Woche zu einem Freigetränk auf den Rathaus-Parkplatz ein – coronakonform und nach Feierabend.

Ein Bürger brachte Tobias Bergmann eine Orchidee vorbei. Quelle: Thorsten Geil

Über einen unangemeldeten Besucher freute er sich besonders. Ein Neumünsteraner brachte ihm zum Amtsantritt eine Orchidee vorbei. „Ich hatte diesen Mann bereits kennengelernt. Er ist wie meine Frau afghanischer Herkunft. Seine Familie lebt noch in Afghanistan, und er macht sich große Sorgen“, so Bergmann.

Nach weiteren Kennenlern-Gesprächen stand am Abend des ersten Arbeitstages noch eine Sitzung bei der Sparkasse Südholstein an.