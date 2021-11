Neues Baugebiet in Neumünster zunächst vertagt

Neumünster

Die 27.000 Quadratmeter große Wiese im Dreieck Niebüller Straße und Schwarzem Weg im Stadtteil Faldera soll bebaut werden. Dort sollen rund 50 Wohneinheiten entstehen, verteilt auf Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser. Der dafür nötige Bebauungsplan 185 muss aber auf der nächsten Ratssitzung noch ein weiteres Mal beraten werden.

Dieses kleine Wohngebiet soll eine Lücke schließen und grenzt an die rückwärtige Bebauung der Häuser am Maria-Lohmann-Weg. Die ist vor einigen Jahren zusammen mit der Fritz-Klatt-Straße in Faldera erschlossen und bebaut worden. In Richtung Wasbeker Straße grenzt die Wiese an die Kleingartenanlage Glückauf.

Lärmschutzwand am Schwarzen Weg in Neumünster geplant

Die Erschließung der neuen Wohnungen soll über die Niebüller Straße erfolgen; in dem Gebiet soll es eine verkehrsberuhigte Ringstraße geben. Entlang des Schwarzen Wegs ist eine Lärmschutzwand geplant, um die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner gegen den Lärm des Straßenverkehrs und des Übungsbetrieb vom Technischen Hilfswerk (THW) auf der anderen Straßenseite abzuschirmen.

Grund für die (einstimmige) Vertagung durch die Ratsversammlung ist ein gleichlautender Beschluss des Planungs- und Umweltausschusses. Dort hatte es eine Diskussion gegeben, weil bislang kein Fernwärmeanschluss für das neue Wohngebiet vorgesehen ist.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Entwurf des Bebauungsplans sollen die Wohnungen stattdessen mit einer eigenständigen Wärmeversorgung und einer Wärmezentrale ausgestattet werden. Dagegen hatte es im Ausschuss Protest gegeben, weil es Beschlusslage sei, wo immer möglich auch Fernwärme zu legen. Das sei allein schon aus Klimaschutzgründen nötig, hieß es im Ausschuss. Nach Auskunft der Stadtwerke ist dort eine Fernwärmeleitung möglich. Das muss nun noch genauer überprüft und besprochen werden.

Ratsherr Jonny Griese von der Linken. Quelle: Sabine Nitschke (Archiv)

Ratsherr Jonny Griese von den Linken äußerte in der Ratssitzung zwei grundsätzliche Kritiken an dem geplanten Baugebiet. Zum einen sei kein Sozialer Wohnungsbau vorgesehen, sondern überwiegend Einfamilienhäuser. Für die sozial schwächeren Menschen müssten aber unbedingt mehr günstige Wohnungen gebaut werden.

Das aber sollte am besten gar nicht hier am Stadtrand passieren, meinte Griese. „In der Vorlage heißt es aus dem zuständigen Fachdienst der Verwaltung, dass dort Flora und Fauna zerstört werden, weil Brutvögel und Fledermäuse Schaden nehmen können. Wir können doch nicht dieses Biotop zerstören – und schon gar nicht für Einfamilienhäuser“, schimpfte Griese. Er werde diesem Bebauungsplan nicht zustimmen.

In Neumünster ist auch an der Rendsburger Straße ein großes neues Wohngebiet in Arbeit. Und auch auf dem ehemaligen Gelände der AEG am Rande der Innenstadt sind viele neue Wohnungen geplant.